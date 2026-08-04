Acciones de SpaceX con sesión volátil en Bolsa tras reporte financiero

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial (IA), protagonizaron una sesión de extrema volatilidad el martes.

Durante las operaciones del mercado, los papeles de la firma de Elon Musk, también dueño de Tesla, avanzaron 9.43% y cerraron en 125.33 dólares, su mejor día desde el 15 de junio, cuando subieron 19.60 por ciento.

Sin embargo, el optimismo se evaporó en las operaciones electrónicas posteriores al cierre (after-hours), donde los títulos se desplomaron un 7.46% hasta los 115.98 dólares tras publicarse su primer reporte financiero trimestral como empresa pública.

La empresa tuvo ingresos de 7,800 millones de dólares entre abril y junio, un repunte de 90.2% frente a los 4,100 millones del mismo periodo del año anterior.

Las pérdidas operativas se redujeron de 970 millones a 143 millones de dólares, gracias a que los ingresos operativos de Starlink se dispararon 79 por ciento.

Los acuerdos vinculados a la computación para el desarrollo de inteligencia artificial y el crecimiento de Starlink impulsaron los resultados, según indicó la empresa en un comunicado.

La empresa indicó que destinó 18,370 millones de dólares a infraestructura de inteligencia artificial y a la expansión de Starship y Starlink.

Los ingresos medios por suscriptor cayeron 22% respecto del año anterior, ya que SpaceX entró en más mercados internacionales y lanzó planes a precios más bajos.

Asimismo, reportó una pérdida por acción de 9 centavos de dólar, menor a la pérdida esperada de 24 centavos.

Aunque el mercado continúa mostrando optimismo sobre el potencial de crecimiento de la compañía, persisten preocupaciones sobre el elevado ritmo de inversión y el tiempo que podría tomar generar rendimientos sobre estos proyectos, escribieron analistas de Banco Base.

Los expertos de Actinver afirmaron que la lectura es positiva en crecimiento y mejora de pérdidas, aunque el mercado sigue enfocado en el gasto requerido para IA y en la próxima liberación de acciones de empleados e inversionistas iniciales. (Con información de agencias)