Cepal plantea estrategia regional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llamó a los países de la región a fortalecer la cooperación e integración para enfrentar el nuevo orden geopolítico y aprovechar las oportunidades que abre la reconfiguración de la economía mundial.

Para ello presentó una estrategia regional que, de concretarse facilitaría la transición de los países hacia ese nuevo escenario.

En la presentación, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Xirinachs, destacó que, ante la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y una distribución geográfica cada vez más diversificada del poder económico y tecnológico, resulta indispensable cohesionar a la región.

Se plantea identificar los recursos estratégicos de la región; profundizar la integración y cooperación entre países; aprovechar los avances tecnológicos y la transición ecológica como fuentes de resiliencia estratégica, así como fortalecer la gobernanza y las instituciones para impulsar el desarrollo económico y la proyección internacional de América Latina y el Caribe.

La estrategia que lleva por nombre “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina prospere en la nueva era geopolítica”, hicieron 10 recomendaciones a partir del análisis de los cambios en la economía mundial, la evolución geopolítica y las brechas estructurales propias de cada país.

La primera es sacar partido de los activos estratégicos de la región para impulsar el desarrollo. Se refieren a recursos de energía, alimentos, minerales, ecosistemas, agua y capacidades productivas.

La segunda es el uso de los abundantes recursos naturales de la región como herramienta estratégica de negociación.

La tercera recomendación es ampliar la escala de las políticas de desarrollo productivo como los clusters en sectores económicos de alto desarrollo.

La cuarta es fortalecer la integración y cooperación regionales, ya que el mercado total de América Latina y el Caribe es de más de 660 millones de personas.

La quinta tiene que ver con el aprovechamiento máximo del capital humano de la región.

La sexta y séptima recomendaciones plantean fortalecer la gobernanza y las instituciones mediante el respeto a la democracia y el reforzamiento de la capacidad fiscal de los Estados. La octava es abordar la delincuencia organizada como una prioridad de gobernanza regional y no solo como una cuestión de seguridad.

La novena es fortalecer la capacidad de análisis geopolítico y diversificar las alianzas y la última es dar prioridad a la cooperación funcional frente a la creación de nuevas instituciones, como una agencia internacional y regional.