Mundial 2026 impulsó actividad en criptoactivos por hasta 20,000 millones de dólares

El Mundial del 2026 impulsó una intensa actividad dentro del ecosistema de los criptoactivos. Los “mercados de predicción” que operan en blockchain generaron un volumen de 20,000 millones de dólares desde enero pasado, miles de usuarios utilizaron estos activos para participar en el torneo mediante pronósticos sobre partidos y otros acontecimientos, de acuerdo con el análisis “The 2026 World Cup On-Chain”, elaborado por Chainalysis.

Los llamados mercados de predicción son plataformas construidas sobre tecnología blockchain donde los usuarios utilizan criptoactivos para comprar o intercambiar posiciones sobre el posible resultado de un evento. En el Mundial, estos mercados permitieron pronosticar desde el equipo ganador de un partido hasta situaciones muy específicas, conocidas como mercados de novedad, que incluyen acontecimientos anecdóticos relacionados con jugadores o el desarrollo del torneo.

La actividad comenzó varios meses antes del arranque del torneo, impulsada por las rondas de clasificación. Desde enero, estas plataformas registraban un promedio de 50 millones de dólares diarios en operaciones y, conforme avanzó la competencia, el volumen aumentó hasta ubicarse en un rango de 250 millones de dólares por día. La final entre España y Argentina marcó el punto más alto, al superar los 300 millones de dólares negociados en una sola jornada.

Uno de esos mercados estuvo dedicado a predecir si Cristiano Ronaldo lloraría al concluir su participación en la Copa del Mundo. Tan solo esa dinámica concentró 49 millones de dólares en volumen de operaciones, muestra de que la participación de los usuarios se extendió más allá de los resultados deportivos tradicionales.

Durante las cinco semanas que duró la competencia, los mercados de criptomonedas relacionados con el Mundial representaron aproximadamente 63% del volumen total registrado por los mercados de predicción a nivel global, lo que convirtió al torneo en el principal motor de actividad dentro de este segmento del ecosistema cripto.

El estudio también señala que cerca de 400,000 billeteras digitales participaron en estos mercados. Una billetera digital es la aplicación que permite almacenar y administrar criptoactivos para realizar transacciones en redes blockchain.

Los participantes provinieron de todos los continentes, excepto la Antártida, con una mayor presencia de usuarios de Estados Unidos, China, Canadá, Tailandia y Reino Unido. Además, 55% de los apostadores obtuvo ganancias y, dentro de ese grupo, 79% correspondió a usuarios con experiencia previa en este tipo de plataformas.

Colecciones

La actividad en blockchain también se trasladó a la venta de entradas mediante FIFA Collect, la plataforma oficial de coleccionables digitales del torneo. Esta registró 24 millones de dólares en transacciones realizadas con stablecoins, un tipo de criptomoneda diseñado para mantener un valor estable respecto a un activo de referencia, como el dólar estadounidense.

Más allá de funcionar como objetos de colección, estos activos otorgaron a los aficionados un derecho de compra para acceder a boletos del Mundial, mecanismo mediante el cual 100,000 personas consiguieron entradas sin recurrir a las loterías tradicionales.

En materia de cumplimiento, menos de 1% de las billeteras vinculadas con estos mercados presentó relaciones con actividades ilícitas. En el caso de FIFA Collect, la exposición a recursos de origen ilícito fue considerada insignificante gracias a la aplicación de procesos de Conozca a su Cliente y verificaciones manuales para validar la identidad de los usuarios.