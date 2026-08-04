Descompresión política impulsa a Wall Street a máximos

Los mercados bursátiles en Estados Unidos están de fiesta. El creciente optimismo de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo se reflejó en Wall Street.

Este martes el S&P 500 llegó a máximos, con lo que sumó 24 récords en lo que va del presente año. El Dow Jones, que también cerró en máximos por el entusiasmo de un posible acuerdo en Medio Oriente, lleva 19 récords en lo que va del 2026.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 1.71% a 54,085.88 unidades, el S&P 500 subió 1.79% a 7,736.52 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 2.59% para terminar en 26,584.99 enteros.

Los indicadores registraron por su cuarta alza seguida, algo que no habían hecho juntos en dos meses. Además, el Dow y S&P 500 renovaron máximos históricos. El Nasdaq está 1.88% debajo del propio.

“Los mercados encuentran respaldo en la combinación de menores presiones energéticas, resultados corporativos favorables y una demanda estructural por infraestructura de inteligencia artificial; sin embargo, los niveles actuales de valuación elevan la exigencia sobre los próximos reportes, ” destacó Enrique Cobarrubias, director de Análisis de Actinver.

Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants, destacó como optimista la jornada de este cuatro de agosto, impulsado por la descompresión geopolítica y fortaleza del sector tecnológico.

“La noticia central del día estuvo marcada por los avances diplomáticos entre Estados Unidos, Catar e Irán para normalizar el tráfico en el Estrecho de Ormuz, donde Teherán analiza permitir labores europeas para quitar las minas, lo que desplomó el precio del petróleo”, comentó.

El área de Análisis de Banorte, encabezada por Alejandro Padilla, destacó también el optimismo de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que “existe la posibilidad de que hoy o mañana se llegue a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz”, escribieron.

La noticia, indicaron, impactó en el precio del petróleo, lo que benefició a las bolsas, sumado a sólidos resultados corporativos, lo que llevó al S&P 500 y al Dow Jones a máximos históricos

El lunes el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la Casa Blanca retomó las negociaciones con representantes de Irán, luego de varios días de intercambios de misiles que resultaron en el cierre del estrecho, aunque fuentes iraníes negaron las conversaciones.

Palantir Technologies se disparó casi 30%, su mayor subida porcentual diaria desde febrero de 2024, tras elevar sus previsiones de ingresos anuales.

Caterpillar, considerada un barómetro de la economía industrial mundial, subió tras elevar su previsión de crecimiento de ingresos anuales, ya que se ha beneficiado de la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial, que ha impulsado la demanda por sus equipos de generación de energía y de construcción.

Trascendió durante la jornada que Apple, uno de los mayores fabricantes de hardware y software del mundo, pidió a un juez federal que ordene a la startup de inteligencia artificial OpenAI que deje de utilizar lo que califica como secretos comerciales.

Terminan con ligeras ganancias

El mercado de valores mexicano terminó la sesión del martes con tenues avances, dando continuidad al comportamiento lateral del último mes, a pesar del entusiasmo internacional por el posible progreso en Medio Oriente.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.2% a 66,833.16 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.21% a 1,352.22 enteros.

Los analistas tomaron en cuenta que la venta de vehículos ligeros dentro del país hiló cinco meses de crecimiento con el avance de julio, aunque desaceleró ligeramente.

La confianza del consumidor en México presentó en julio su mayor avance en más de un año y alcanzó su mejor nivel en nueve meses. Del lado estadounidense el déficit comercial cayó para prácticamente empatar las expectativas de los analistas, mientras que las ofertas laborales enlazaron con junio dos meses de descensos. (Con información de agencias)