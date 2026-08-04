Iberdrola pagó 100 millones a México

Iberdrola Generación México, filial del grupo español Iberdrola en el país, pagó cerca de 111 millones de dólares al fondo estatal MIP por una indemnización tras la compra de 12 centrales de ciclos combinados de gas y un parque eólico.

El pago se realizó el 5 de marzo, casi dos meses antes de que Iberdrola vendiera su negocio mexicano a Cox por cerca de 3,700 millones de euros.

El conflicto se remonta al año anterior, cuando Mexico Infraestructure Partners reclamó 357 millones de dólares a Iberdrola por incumplimientos del contrato de venta relacionados con supuestos daños en las plantas de generación eléctrica que adquirió en febrero de 2024 a la energética española por 5,800 millones de euros.

Del total reclamado por MIP, 116 millones corresponden a pérdidas por lucros cesantes; es decir, el dinero que dejaba de ganar debido a esos daños que tenían las instalaciones de Iberdrola, según denunciaba el comprador.

Banco Base, una institución financiera de banca múltiple en México, anunció la ampliación de su estrategia de banca digital, que se prolongará durante los próximos 12 meses para ofrecer mayores alternativas en la gestión de operaciones cambiarias y de tesorería.

El banco dijo que en una primera etapa de escalamientos más de 900 empresas se familiarizaron con Base Banca Digital (BBD).

La institución dijo que concluyó con éxito las fases alfa y beta de diseño y prueba, para pasar a la fase de implementación.

El despliegue se hará de forma controlada hasta julio del siguiente año, buscando atender en todo momento el feedback del cliente.

Banco Multiva recabó 300 millones de pesos (17.17 millones de dólares) con una emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) destinada a fortalecer su estructura de capital, su capacidad de expansión y reforzar la confianza de los inversionistas internacionales.

La empresa dijo que la emisión fue realizada en un contexto positivo para la inversión de largo plazo en México, impulsado por iniciativas como el Plan México, que le permitirán fortalecer su participación en proyectos que dan soporte al desarrollo de infraestructura, la competitividad y el crecimiento económico del país.

La entidad informó que los recursos que se obtuvieron de esta emisión le permitirán acompañar proyectos de mayor escala y reforzarán su oferta de soluciones especializadas para empresas, entidades públicas e inversionistas.

Shein aspira a alcanzar una valoración de entre 30,000 y 40,000 millones de dólares en una Oferta Pública Inicial (OPI) en Hong Kong que la empresa de moda rápida por Internet tiene previsto lanzar ya a mediados de agosto, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El objetivo, del que no se había informado anteriormente, y el calendario no son definitivos y están sujetos a cambios tras los comentarios recibidos en las reuniones con los inversionistas, que comenzaron la semana pasada, según indicaron las fuentes, que prefirieron mantener el anonimato, dado que los planes son confidenciales.

Esta valoración supone un drástico cambio de rumbo para Shein, cuya valoración en las rondas de financiamiento privada alcanzó los 98,200 millones de dólares en 2022, antes de caer a 64,000 millones de dólares en 2023 y en abril de 2024, a medida que el crecimiento se ralentizaba y aumentaban las presiones externas.

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