Ventas y utilidad de Peñoles suben por alza en precio de plata y oro

Industrias Peñoles, firma dedicada a la exploración, extracción, fundición y refinación de metales no ferrosos, reportó crecimiento significativo en sus ventas netas y utilidad bruta, impulsado por el alza en las cotizaciones de la plata y el oro, durante el segundo trimestre del año.

A pesar de los buenos resultados, las acciones de la minera cayeron 0.68% a un precio de 788.52 pesos por acción en la jornada de este martes.

De abril a junio, los papeles de la compañía cayeron 4.06 por ciento. En lo que va del 2026 bajan 16.71 por ciento.

En valor de capitalización, la firma comandada por Alejandro Baillères ha perdido 62,889 millones de pesos en lo que va del año, para sumar un total 313,417.58 millones de pesos y es la novena empresa más valiosa del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/ BMV IPC.

A pesar de enfrentar mayores costos operativos por la inflación y la apreciación del peso, Peñoles logró duplicar su utilidad de operación y fortalecer su flujo de efectivo.

De acuerdo con el informe enviado a la BMV, durante el segundo trimestre de 2026, los principales rubros que mostraron un crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior fueron en primer lugar, las ventas netas, que registraron un incremento del 38.9%, alcanzando los 2,886.9 millones de dólares, desde los 2,078.6 millones. Este crecimiento se debió principalmente a precios más altos en plata, oro, zinc y otros metales, además de una variación favorable en coberturas.

En el caso de la utilidad bruta, la firma presentó un crecimiento significativo del 117.9%, impulsada por el aumento en ventas y una ligera disminución en el costo de ventas.

A pesar de la mejora en utilidades, varios rubros de costos y gastos también crecieron.

El costo de producción aumentó en 83.8 millones de dólares debido a la apreciación del peso, inflación en insumos, mayores trabajos de mantenimiento y la reactivación de la unidad Tizapa.

En su reporte Peñoles resaltó que crecieron los gastos en contratistas (+26.9%), mantenimiento y reparaciones (+23.0%), capital humano (+17.3%) y energéticos (+7.8%).

En el caso de gastos de operación subieron 30.4% en total, desglosados en incrementos para gastos administrativos (+29.3%), gastos de exploración y geológicos (+27.2%) y gastos de venta (+36.8%).

Metales impulsan los resultados

Entre abril a junio, los precios de los metales se mantuvieron en niveles históricamente elevados, registrando incrementos muy significativos en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el reporte de resultados.

La plata apunto el mayor incremento, con un precio promedio 118.6% superior al del segundo trimestre de año pasado.

En el caso del cobre el precio promedio aumentó 40.0%, el oro tuvo un incremento de 37.4%, el zinc de 31.2% y el plomo con una variación marginal de apenas el 0.4%, debido a altos inventarios y una demanda débil.

De acuerdo con analistas de Monex Casa de Bolsa, para el resto del 2026, “consideramos un entorno positivo para la emisora, por lo que será importante prestar atención a los siguientes aspectos: las sinergias generadas por el atractivo precio de los metales, destaca el oro y la plata; los avances en sostenibilidad y energía renovable, relacionado con el consumo eléctrico proveniente de energías limpias; así como al entorno económico y geopolítico”.

Añadieron que el consenso recomienda en su mayoría Mantener/Venta con un Precio Objetivo promedio de 970.0 para los próximos 12 meses, un incremento de 22.97 por ciento.

“Durante el segundo trimestre, el sector minero mantuvo un entorno altamente favorable derivado del incremento en los precios de metales industriales y preciosos. La demanda por cobre continúa respaldada por tendencias estructurales relacionadas a infraestructura, mientras que el oro se mantiene atractivo como activo refugio”, escribieron analistas de Bx+.

Metales suben en el segundo trimestre del año

Los precios de los metales se mantuvieron en niveles elevados en el segundo trimestre de este año, registrando incrementos significativos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El conflicto de Medio Oriente, junto con las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos, permitió que los precios de estos metales se mantuvieran en precios altos.

La plata apunto el mayor incremento, con un precio promedio de 73.54 dólares por onza, un alza de 117.7% superior al del segundo trimestre de 2025, cuando fue de 33.77 dólares.

En el caso del cobre el precio promedio aumentó 30.3%, de 6.19 dólares por libra el segundo trimestre del año, respecto a los 4.75 dólares del mismo periodo del año 2025.

El precio promedio del oro pasó de 3,299.38 dólares por onza en el segundo trimestre de 2025 a 4,532.29 dólares por onza de abril a junio del año en curso, un incremento de 37.37 por ciento.

El plomo apenas subió 0.1%, a un precio de1,970.71 dólares por tonelada, debido a altos inventarios y una demanda débil.

Los metales preciosos, como el oro y la plata, aunque sufrieron una corrección técnica hacia el cierre del trimestre tras alcanzar máximos en el primer trimestre del año, sus altos precios respondieron a las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y al desarrollo de los conflictos en Medio Oriente.

En los metales industriales (cobre y zinc) el incremento fue impulsado por una sólida demanda estructural combinada con restricciones en la oferta global.