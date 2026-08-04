Estados Unidos estima tendrán pronto un acuerdo con Irán

Dubái. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró el martes que "hoy o mañana" podría alcanzarse un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica en el centro de las tensiones en Oriente Medio, lo cual hizo caer los precios del petróleo.

“Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho”, declaró Scott Bessent, al canal CNBC, algo que había adelantado el día anterior el presidente Donald Trump.

El Estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro mundial de petróleo y gas, ha sido el detonante de la reanudación de los combates en julio tras un protocolo de acuerdo firmado en junio.

Por su parte, el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, destacó los “avances” en las negociaciones con Irán y Omán sobre el aumento del tráfico por Ormuz, cuyas costas bordean el estrecho.

“No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto suceda muy pronto”, afirmó.

Los precios del petróleo se desplomaron ante las renovadas esperanzas de reabrir el estrecho: el precio de referencia del Brent del mar del Norte cayó más del 6%, por debajo de los 79 dólares por barril.

Mediación activa

Catar, mediador en las negociaciones, afirmó que los contactos diplomáticos seguían en marcha, pero que no se preveían conversaciones directas entre Irán y Estados Unidos.

El jeque Tamim bin Hamad Al Thani, habló por teléfono con Trump el martes, y Doha señaló que discutieron “los esfuerzos para reducir las tensiones y acercar a ambas partes”, indicó el palacio catarí en un comunicado.

Los objetivos diplomáticos de Washington incluyen la reapertura de Ormuz y la desnuclearización de Irán, algo que Trump aceptó que podría “llevar un poco de tiempo”.

El presidente calificó el lunes a Teherán de falaz por decir que no estaba negociando, y agregó que el contrabloqueo estadounidense de los puertos iraníes se mantendría “a menos que se logre un Acuerdo, o una Rendición Total”.

Más de cinco meses después del inicio de una guerra que ha costado a Washington miles de millones de dólares, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región, así como contra buques comerciales.