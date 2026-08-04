Cetes bajaron en subasta previa a decisión de Banxico

Los inversionistas de renta fija en México aceptaron tasas de interés más bajas en la subasta semanal de valores del Instituto Central, dos días antes de conocer una nueva decisión de política monetaria de Banxico en la que no se esperan cambios en la tasa de interés de referencia.

Las menores tasas de largo plazo demandadas por el mercado responden a los recientes ajustes al alza a las perspectivas de crecimiento económico para este año, además de las perspectivas de que la inflación siga perdiendo fuerza y se encamine hacia la meta de 3% del banco central.

De ahí que la tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días, que es un instrumento que habitualmente reacciona a las expectativas de la política monetaria, ligó dos semanas a la baja y se ubicó en 6.17 por ciento.

El gobierno colocó 6,000 millones de pesos en Cetes a 28 días a una tasa de 6.17%, con un descenso de tres puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 3.17 veces el monto colocado, mayor a la previa de 2.64 veces.

El gobierno subastó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días a una tasa de 6.40%, una caída de 16 puntos base frente a la subasta previa.

La demanda por este intrumento fue de 3.74 veces el monto emitido, por arriba de la previa de 3.47 veces.

El Instituto Central colocó 18,500 millones de pesos en Cetes a 182 días a una tasa de 6.75%, con un descenso de tres puntos base. La demanda fue de 3.05 veces el monto colocado, menor a la previa de 3.24 veces.

El gobierno federal colocó el martes 18,500 millones de pesos en Cetes a 350 días a una tasa de 7.01%, con un repunte de ocho puntos base frente a la subasta anterior. La demanda fue de 2.77 veces el monto colocado.

Banco de México recabó 15,000 millones de pesos con el MBono a tres años --con vencimiento en febrero de 2030--, a una tasa de 8.18% y con una reducción de dos puntos base frente a la emisión previa. La demanda de este instrumento fue de 2.95 veces el monto colocado.

El gobierno colocó udibonos a 30 años, o con vencimiento en octubre de 2057, a una tasa de 4.50%, con una caída de cuatro puntos base y una demanda de 1.61 veces.

El gobierno emitió 10,000 millones de pesos en Bondes F a 707 días con una sobretasa de 0.15% --previa 0.16 por ciento.

La demanda por este instrumento de inversión fue de 4.55 veces el monto colocado.

Finalmente el gobierno colocó 6,500 millones de pesos en Bondes F a 1,715 días con una sobretasa de 0.20% --previa 0.21 por ciento. La demanda por este instrumento fue de 2.82 veces el monto colocado.