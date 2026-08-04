Alpek relevaría a Liverpool o Volaris en rebalanceo de la Bolsa Mexicana

La compañía petroquímica mexicana Alpek se perfila para ingresar al índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, en reemplazo de la cadena de tiendas departamentales Liverpool o la aerolínea Volaris durante el rebalanceo de septiembre, de acuerdo con un análisis de Banorte.

De materializarse, Alpek regresará al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores por una combinación de mayores niveles de liquidez (MDVT de 6 meses) y una mayor capitalización de mercado ajustada por float.

“Lo anterior se da en un contexto altamente sensible a cambios en el float de las emisoras”, dijo Banorte, en un comunicado.

Liverpool, seguida de Volaris, serían las principales candidatas para salir de la muestra al ubicarse en la parte baja del ranking de las 35 emisoras del mercado bursátil local.

“La operatividad de LIVEPOL C es la que más ha disminuido en los últimos meses”, dijeron los analistas de Banorte, en un reporte. “Sin embargo, la salida dependerá de cualquier ajuste en el float que pudieran haberse dado desde el rebalanceo de marzo, dada la alta sensibilidad a este factor”.

El rebalanceo del S&P/BMV IPC será dado a conocer el 4 de septiembre y será efectivo a partir del cierre del viernes 18 de septiembre.