Los mercados opinan otra cosa...

“Poca claridad y mucha cautela”, fue el título de mi colaboración hace 15 días. En la conclusión opinaba lo siguiente: “… los mercados no encuentran un punto de tracción relevante que los haga volver a la tendencia ganadora. Se necesita una mejor evolución del conflicto en Medio Oriente, una nueva expectativa de menores presiones de inflación y los reportes de crecimientos de utilidades con la misma fuerza de los últimos trimestres”.

El desempeño de retornos a lo largo del mes de julio, y diría que, desde finales de mayo, era reducido, con pocas ganancias.

La idea de un rally potente cuenta con muchos puntos de adversidad: la interpretación sobre el curso de acción de la Fed, la latente guerra en Medio Oriente que por momentos se intensifica, las elecciones de medio término en Estados Unidos, la competencia por el liderazgo en IA con China invirtiendo fuertemente en la temática y acceso a insumos clave, la constante presión de Trump en el campo comercial, el avance en la monetización y rentabilidad de la IA y una lista aún pendiente de ofertas públicas.

Todo ello se pinta como una suma de retos importantes. Sin embargo, al inicio de agosto las bolsas han repuntado con mucha fuerza.

La explicación de esta renovada fuerza se concentra en el primer párrafo. Hay en apariencia una evolución favorable, de nuevo, en el tema de la guerra del Medio Oriente.

Podría tratarse de nuevo de un episodio sin sustento, pero lo que es un hecho es que en el ánimo de los inversionistas a nivel global existe la percepción de que el tema de la guerra no implicara un disparo del precio del petróleo y no alterara la situación de crecimiento.

Lo anterior sintetiza la expectativa de una posible alza de tasas. Los futuros de las tasas de fondos federales (las que determina la Reserva Federal) mantienen el descuento de alzas antes del cierre del año y también en 2027.

Sin embargo, la próxima decisión hasta mediados de septiembre otorga un plazo de respiro.

Por el momento el alza de las tasas de largo plazo no se ha convertido en un obstáculo para el elevado gasto en infraestructura que realizan las empresas ni en el crecimiento de sus utilidades.

El motivo principal del nuevo apetito de los inversionistas que vemos en el inicio del mes es precisamente la fuerza de crecimiento que reportaron las principales empresas del sector de tecnología y las llamadas Siete Magníficas.

Con la temporada de reportes casi completa, el crecimiento que se ve en las empresas que integran el índice S&P 500 es casi del 50% anual; la expectativa para los próximos doce meses es igual de fuerte. Con ello es suficiente para justificar mantenerse invertido en el mercado de capitales.

Hay varias historias positivas que apoyan también el entusiasmo de los últimos días. Una es el aparente desapalancamiento relacionado con el sector de inteligencia artificial.

Las correcciones en las principales empresas, así como en mercados como Corea del sur, han “limpiado” en una proporción muy grande la participación de capital especulativo que infló mucho los precios en meses anteriores.

La mayor prueba de ello ha sido la compra por parte de Citadel del fondo “Situational Awarness”, invertido fuertemente en la temática, después de que éste sufrió importantes pérdidas.

Otra prueba es la sacudida a los inversionistas de menudeo (retail) en mercados de Asia, en especial Corea del Sur. El cierre de posiciones apalancadas y el mayor enfoque en regularlas es bien recibido por los inversionistas.

Si a un mercado con menos especulación le añadimos números importantes de ganancias en especial de Microsoft y Amazon, estamos observando el regreso de las grandes compañías, que sufrieron en semanas previas.

Aunque no todas las empresas han reportado bien, varias parecen haber tenido un castigo que no parece justificarse por el crecimiento en utilidades.

Los Hypersclares, aquellas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero para construir la infraestructura donde trabajara la IA han vuelto a tener una preferencia importante; en tan solo 5 días el sector de tecnología ha reportado un rendimiento del 6.9%., en el año acumula ya el 23 por ciento.

Los factores de riesgo siguen presentes pero los inversionistas prefieren apostar al elemento tangible que representan los fuertes crecimientos en las utilidades de las empresas relacionadas con la temática de IA. Mientras no se presente un evento claramente disruptivo las bolsas pueden seguir pagando y ya sabemos en qué segmentos lo harán.

*Rodolfo Campuzano Meza es director general de INVEX Operadora de Fondos de Inversión.