Clima hoy 20 de junio: lluvias intensas y calor de hasta 45 grados azotarán estos estados

Las lluvias seguirán marcando la agenda meteorológica este sábado 20 de junio en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de fuertes a intensas en diversas regiones, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y riesgo de inundaciones, mientras que en otras zonas persistirá el ambiente caluroso con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico, una combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos una línea seca en el norte del país, canales de baja presión y las ondas tropicales número 8 y 9, favorecerán condiciones para lluvias significativas durante la jornada.

Estados con lluvias más intensas

El SMN pronostica lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Además, se esperan lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También habrá lluvias fuertes en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Veracruz. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Lloverá en la Ciudad de México?

Para el Valle de México se prevé cielo nublado durante gran parte del día, con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en zonas del Estado de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La temperatura en la capital oscilará entre los 13 y 15 grados Celsius por la mañana y alcanzará máximas de entre 23 y 25 grados durante la tarde.

Persistirá el calor extremo

Aunque las lluvias dominarán en varias regiones, el calor seguirá siendo intenso en el norte y noroeste del país.

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se pronostican para zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Mientras tanto, estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán valores de entre 35 y 40 grados Celsius.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El organismo también prevé rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que otras entidades del norte, sureste y la Península de Yucatán podrían registrar rachas de hasta 60 km/h.

En las costas del Pacífico y del Golfo de México se esperan oleajes de entre uno y 2.5 metros de altura, principalmente en Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones

Ante el pronóstico de tormentas, las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de árboles y anuncios publicitarios durante las rachas de viento, así como extremar precauciones en carreteras debido a la posible formación de bancos de niebla y reducción de visibilidad.