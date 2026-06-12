FGR asume la investigación del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del secuestro de una periodista raptada en su casa y que quedó registrado en un espeluznante video que se viralizó en redes, informaron el viernes autoridades locales.

El anuncio fue hecho por la fiscal estatal, Lisbeth Jiménez, en una rueda de prensa.

El secuestro de Roxana Guzmán, a manos de dos hombres encapuchados, ocurrió la semana pasada en el estado de Veracruz, uno de los que contabiliza más crímenes contra periodistas y donde el jueves fue asesinado a tiros otro comunicador.

En el video de 35 segundos que registró el hecho, se ve primero a un hombre que fuerza la puerta de la casa de la periodista con un mazo y luego otro, armado con un fusil, que termina de abrir la puerta a patadas.

Guzmán es directora de un medio digital de Veracruz.

La fiscal estatal también entregó detalles del caso del comunicador Luis Ángel López, que murió asesinado tras recibir 18 balazos y que conducía un taxi al momento de la agresión.

El reportero especializado en temas policiales fue atacado mientras "iba en su taxi acompañado" por una persona aún no identificada, explicó Jiménez.

En algunas regiones de México, los bajos ingresos que reciben los comunicadores los llevan a alternar el periodismo con otros trabajos.

Este es el segundo crimen de un periodista en lo que va del año en Veracruz. En enero fue asesinado a balazos el reportero Carlos Castro en un restaurante.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

Activistas locales han señalado como probables responsables tanto a narcotraficantes como a autoridades locales.