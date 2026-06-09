Realizan en Veracruz pesquisas por desaparición de periodista

Autoridades de Veracruz dieron a conocer la detención de seis presuntos implicados en la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, sustraída de forma violenta de su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz, el pasado 2 de junio.

Información preliminar señala que tras una serie de operativos realizados en días pasados, fueron detenidas diversas personas presuntamente relacionados con este secuestro; entre los detenidos se encuentran dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), un abogado y un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).

Se dijo que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quienes fueron ingresados al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde el juez de control Daniel García, determinará su situación jurídica.

Medios locales informaron que entre las evidencias sobre el caso hay registros de cámaras de vigilancia, testimonios y análisis de geolocalización de dispositivos electrónicos.

El pasado 2 de junio, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada de su domicilio por sujetos armados; el momento quedó grabado en un video que fue difundido en redes sociales.

Por otro lado, medios locales también dieron cuenta de protestas afuera del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos por parte de algunos familiares de los detenidos, quienes niegan que tengan vínculo con este crimen.

Se dijo que los familiares señalan que los sospechosos fueron detenidos durante un operativo realizado la madrugada del sábado en una vivienda del fraccionamiento Residencial Sección XI, en Nanchital.