Matan a periodista en Veracruz; suman dos casos en 2026

Luis Ángel López Valdez, periodista especializado en nota roja y colaborador del periódico Vanguardia de Veracruz, fue asesinado la madrugada de este jueves en Poza Rica, pese a contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) debido a amenazas previas relacionadas con su labor informativa.

Según prensa local, el homicidio ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, en la cabecera municipal de Poza Rica, al norte de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue atacado con disparos de arma de fuego y murió en el lugar de los hechos.

Este hecho provocó una ola de condenas de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, que exigieron una investigación urgente con perspectiva de labor periodística y cuestionaron la eficacia de las medidas de protección que tenía asignadas el comunicador.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país.

“Mientras el país inauguraba la Copa Mundial FIFA, fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, de Vanguardia de Veracruz”, señaló RSF en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

Por su parte, Artículo 19 condenó el crimen y demandó que las autoridades veracruzanas investiguen el caso bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

“Este es el segundo asesinato en Veracruz en 2026 y ocurre 10 días después de la privación de la libertad de Roxana Guzmán, quien sigue desaparecida”, señaló la organización.

Propuesta Cívica señaló posibles fallas en el esquema de protección otorgado al comunicador.

“Las medidas no fueron eficientes en prevenir su asesinato”, afirmó la organización.

Propuesta Cívica sostuvo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz debe realizar una investigación exhaustiva que considere como línea principal el trabajo periodístico de la víctima para evitar que el caso quede impune.

Impunidad

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Zona Norte-Tuxpan.

En un comunicado, la institución aseguró que se agotarán las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables.

Según cifras de Artículo 19, la entidad suma 32 comunicadores asesinados en posible relación con su labor informativa desde 2002.

El listado comenzó con el asesinato de José Miranda Virgen, del periódico Imagen, en octubre de 2002.

Entre 2011 y 2012 fueron asesinados periodistas de medios nacionales como Regina Martínez, corresponsal de Proceso, o los reporteros Guillermo Luna, Esteban Rodríguez, Gabriel Huge y Víctor Manuel Báez.