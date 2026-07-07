Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, es detenido en CDMX

El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, fue detenido el martes en Ciudad de México, luego de acusaciones de su esposa, quien hizo público un video en el que supuestamente el exfuncionario la maltrataba.

De acuerdo al registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad de México, Rodríguez, quien dejó la dirección de Pemex a mediados de mayo, fue detenido por la policía ministerial en una céntrica colonia de la Ciudad de México.

El reporte de la autoridad no menciona una causa de la detención del exfuncionario.

Tras la divulgación del video, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no protegería a nadie y se aplicaría la ley; puntualizó que el exdirector de la petrolera estatal no ocuparía ningún otro cargo en el Gobierno.

En el vídeo, de unos minutos, se ve a Rodríguez agarrando a una mujer por el cuello, tirándole del pelo, empujándola y sujetándola sobre un sofá.

Víctor Rodríguez, que aparece con el torso desnudo durante parte de las imágenes, es claramente identificable. Al principio también se ve a un niño pequeño, que luego sale corriendo del encuadre. Reuters no pudo verificar dónde ni cuándo se grabó el video.