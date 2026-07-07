VAR, el buzón de quejas de los equipos eliminados

La puntualidad del VAR se ha vuelto el héroe o villano en el Mundial, pero pese a la revisión milimétrica de las jugadas, equipos afectados no creen que su aplicación sea del todo justa.

Croacia y Egipto son de los ejemplos más confrontativos a las reglas y decisiones de los árbitros. Croacia presentó una queja ante la FIFA tras su dramática eliminación ante Portugal en la fase de eliminatorias, acusando al organismo “permitir que la tecnología socave el espíritu del juego a raíz de una polémica intervención del VAR”.

En específico, lo que provocó indignación fue lo que parecía ser el gol del empate de Josko Gvardiol en el tiempo añadido. Aunque el gol se había concedido inicialmente, el árbitro Espen Eskas rectificó la decisión después de que los datos del balón oficial del partido (con tecnología de la FIFA) indicaran un roce mínimo con el cabello de Igor Matanovic, lo que derivó en una infracción por fuera de juego.

La Federación Croata de Fútbol (HNS) argumentó que los datos de carácter tan microscópico no deberían determinar momentos decisivos del partido.

En defensa de la tecnología, la FIFA declaró: “Los sensores IMU integrados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto, por mínimo que sea, y lo muestran a los espectadores en la retransmisión como un gráfico de latido, lo que permite a los árbitros disponer de un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas”.

Sin embargo, Croacia insistió en que el problema no reside en la tecnología en sí, sino en su aplicación.

"Creemos que esto es un abuso de la tecnología, que, si bien acogemos con beneplácito en el futbol, consideramos que esta aplicación no beneficia a la FIFA, a los equipos ni a los aficionados. Sabemos que nuestra carta no mitigará el dolor y la decepción de los aficionados y jugadores, pero creemos que es importante que se tomen medidas al respecto".

El objetivo fundamental del VAR es “acertar en la decisión”, pero incluso cuando la decisión es objetiva, no todos quedan satisfechos. Además, rara vez la decisión es objetiva; casi siempre es subjetiva. Se pueden analizar las repeticiones desde una docena de ángulos, sentar frente a un monitor a tres árbitros y escuchar a exárbitros en televisión explicando la normativa, pero nunca se pondrán de acuerdo sobre una decisión.

Se ha intentado reescribir las reglas, modificar los mecanismos de funcionamiento del VAR, limitar o ampliar los supuestos de uso y ajustar los criterios para rectificar decisiones, pero nadie queda satisfecho.

Como toda la vida, se siguen discutiendo las mismas jugadas que antes, pero ahora existe la expectativa de que las decisiones sean siempre correctas. Un debate interminable.

En este Mundial solo el árbitro principal puede decidir acudir al monitor o recibir avisos de la cabina. El equipo de Árbitros VAR de la FIFA revisa y sugiere cambios únicamente ante errores claros en jugadas específicas.

En el partido en el que Argentina remontó para derrotar a Egipto, el arbitraje del francés François Letexier fue juzgado.

La jugada que provocó más quejas fue la anulación del que hubiese sido el segundo gol de Egipto.

En directo, el árbitro principal no señaló nada, pero el asistente de VAR, Jérome Brisard lo llamó para revisar la jugada.

El entrenador de Egipto, Hossam, dijo: "Hemos sufrido una injusticia. Hemos jugado mejor con el balón, superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido. Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", añadió.

El VAR es tan usado en el Mundial, que muestra que los propios árbitros prefieren comprobar que antes tomar una decisión equivocada, basada solo en la vista.