Por agresor indagan a Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) por posibles actos de violencia denunciados por su esposa.

María Felicia Jiménez Lavie difundió un video de más de cinco minutos de duración que, afirmó, fue grabado el 15 de marzo de 2026 y muestra un episodio de violencia ocurrido en su domicilio.

Además, aseguró que decidió hacer público el material tras varios episodios de agresiones y solicitó la intervención de las autoridades, así como medidas de protección para ella y sus hijos.

Para garantizar la protección de la víctima, la fiscalía local estableció un intercambio de información y colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, reiterando su compromiso de deslindar responsabilidades.

Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que toda denuncia por violencia contra las mujeres debe investigarse conforme a la ley.

Por su lado, Rodríguez Padilla informó que se separó de cualquier cargo público para enfrentar como ciudadano las investigaciones derivadas de una denuncia por presunta violencia familiar presentada por su esposa.

El exfuncionario emitió su primer posicionamiento público a través de la red social X, donde aseguró que colaborará con las autoridades competentes y expresó su confianza en que los hechos sean esclarecidos con objetividad y apego al debido proceso.

Sin formalizar

Ante las solicitudes de un posicionamiento sobre la denuncia evidenciada en video que hizo María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, sobre el maltrato físico que él perpetró, la Secretaría de Energía pidió a los medios de comunicación “por favor: consultar sobre este tema en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)”. Dos horas después, el organismo publicó un comunicado asegurando que Rodríguez Padilla no ejerció nunca la dirección del INEEL.

“Se informa que el exdirector general de Pemex si bien se había comunicado que se incorporaría al INEEL, tras su salida de Pemex, dicha incorporación nunca se formalizó. En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, aseveró la Secretaría de Energía.

Sin embargo, el propio INEEL —desconcentrado de la Secretaría de Energía— mantiene en sus redes oficiales felicitaciones a Rodríguez Padilla cuando asumió el cargo como director general y cuando el Instituto celebró su aniversario.