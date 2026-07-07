Gobierno de Venezuela renueva las jefaturas del Seniat, Pequiven y el Banco de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró el martes a un nuevo jefe de la estatal petroquímica Pequiven y a una nueva autoridad para el manejo de los impuestos.

En Pequiven fue designado José David Cabello, quien venía de ser superintendente tributario desde hace 18 años y sustituye a Román Maniglia. Cabello es hermano del ministro del Interior y segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello.

Analistas estiman que el cambio en la administración de los tributos le restaría poder a Diosdado Cabello, debido a que su hermano deja de tener el control de los impuestos, que es la segunda fuente de ingresos del gasto público.

Román Maniglia ahora será el nuevo superintendente aduanero y tributario, Seniat. Antes estuvo un año y medio en Pequiven.

Más tarde, Rodríguez nombró al vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, como nuevo presidente del Banco de Venezuela, una institución financiera estatal. El cargo fue ocupado hasta el lunes por Maniglia.

Además Ortega es el actual gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La funcionaria también designó a Alejandro Puglia como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Con el enroque de cargos, el equipo de Rodríguez fortalece el control sobre las finanzas públicas, según una fuente con conocimiento de la situación.

El sector privado venezolano ha señalado que las cargas fiscales en Venezuela son altas, lo que impacta en la actividad productiva.

Tras los terremotos que afectaron zonas de Venezuela, especialmente a La Guaira, los empresarios han solicitado alivio fiscal para los sectores golpeados, como el comercio.