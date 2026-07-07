Crudo subió; EU revocó a Irán licencia petrolera

Los precios del petróleo cerraron con un alza del 3% el martes y luego extendieron las ganancias después del cierre, luego de que Irán atacara tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y Estados Unidos revocara la licencia general que autorizaba la venta de crudo iraní y luego lanzara nuevos ataques contra Irán.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 2.17 dólares, o 3.01%, a 74.16 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 1.89 dólares, o 2.76%, a 70.44 dólares por barril.

En las operaciones posteriores al cierre, el Brent subió 1.72 dólares a 75.88 dólares y el WTI repuntó 1.76 dólares a 72.20 dólares después de que Estados Unidos revocara una licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní.

Ambos índices de subieron más de 5% con respecto a los precios de cierre del lunes.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cerró en 65.03 dólares por barril, un avance de 3.37% o 2.12 dólares por barril.

La medida estadounidense se produjo tras los ataques iraníes contra tres buques mercantes que cruzaban el Estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Irán en respuesta a los ataques iraníes, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

“Obviamente, se da un paso más allá en la ruptura del memorando de entendimiento”, dijo Bob Yawger, director de Futuros de Energía en Mizuho, y agregó que no estaba claro si las acciones de Irán tenían como objetivo ejercer autoridad sobre el Estrecho de Ormuz o si eran principalmente una demostración de fuerza durante las ceremonias de duelo por el asesinado líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

En junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento paraponer fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Según Yawger, la decisión de Estados Unidos de revocar la licencia es una señal de que Irán había ido demasiado lejos, pero añadió que no esperaba que la medida tuviera un impacto duradero en la capacidad de Teherán para exportar crudo ni en las perspectivas de un acuerdo más amplio.

“Esto demuestra la fragilidad del alto al fuego. Podrían producirse nuevos ataques esporádicos en los próximos meses, lo que agravaría aún más la volatilidad”, declaró Ajay Parmar, director de Energía y Refinación de ICIS. “Un solo mensaje de desacuerdo por parte de un bando podría provocar la ira del otro, y recordemos que si Irán amenaza con cerrar de nuevo el Estrecho de Ormuz, los precios se dispararán considerablemente. Por ello, creemos firmemente que la volatilidad ha llegado para quedarse”.

Aumentan las tensiones

“Las renovadas tensiones en Medio Oriente y la preocupación por los ataques a buques podrían provocar una caída de las exportaciones de petróleo desde dicha región”, declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo final entre Teherán y Washington no se llevarán a cabo si continúan las amenazas de Estados Unidos, declaró el martes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, tras la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de “terminar el trabajo” si no se llega a un acuerdo.

Los inversionistas están siguiendo de cerca las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y sus implicaciones para el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, que antes del comienzo de la guerra con Irán transportaba una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y GNL.

Asimismo, el martes, el ejército de Kiev informó que drones ucranianos atacaron ocho buques cisterna de la “flota paralela” rusa, compuesta por embarcaciones antiguas utilizadas para eludir las sanciones, que transportaban combustible a Crimea durante la noche.