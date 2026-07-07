Pozos exploratorios de Pemex tocan mínimo de 29 años en enero-mayo

Petróleos Mexicanos (Pemex) mejoró sus indicadores operativos al reportar 49 pozos terminados en el acumulado de enero a mayo de 2026, lo que significó un incremento interanual de 63% luego de que el año anterior cayó hasta únicamente 30 pozos terminados en el mismo lapso, el número más bajo por lo menos de la última década.

Sin embargo, de estas perforaciones en los primeros cinco meses del año sólo dos pozos fueron exploratorios, el número más bajo en los últimos 29 años que tiene registrado Pemex, y que contrasta con 10 pozos terminados en el mismo periodo de 2025.

Esto significa que la petrolera del Estado ha acelerado su actividad de desarrollo este año, con 47 pozos terminados, en contraste con los 20 del año anterior.

Un pozo terminado (o pozo completado) es una perforación que ha concluido y el pozo está equipado con las tuberías, válvulas y filtros necesarios para extraer petróleo o gas de forma segura y controlada, ya en la etapa que conecta al yacimiento subterráneo con la superficie para iniciar la producción comercial, en el caso del desarrollo; mientras que en las perforaciones exploratorias significa que concluyeron las fases de perforación y los procesos de ingeniería subterránea, dejando el pozo listo para extraer hidrocarburos o ser evaluado de manera definitiva.

El mejor resultado en cuanto a pozos de desarrollo terminados contrasta con la caída en las inversiones del rubro de exploración y producción de la empresa del Estado mexicano, que por lo menos al cierre del primer trimestre del año sumó un gasto en inversión física o Capex de 10,800 millones de pesos, monto 84% menor al que ya había erogado en el primer cuarto del 2025, en que llevaba 69,200 millones de pesos ejercidos.

Aunque el número de pozos concluidos en el acumulado a mayo fue menor que en el año previo, sigue siendo el tercero más bajo en la última década. En 2024, Pemex reportó 67 pozos terminados; en 2023, 86; en el 2022, concluyó 70 pozos; además de 50 pozos terminados en 2021; 100 pozos en 2020; 66 pozos terminados en 2019; 58 pozos en 2018; una drástica caída a 33 pozos terminados en 2017, y un acumulado de 94 pozos terminados entre enero y mayo de 2016.

En materia exploratoria, la terminación de pozos ha llevado una trayectoria distinta a la de las perforaciones de desarrollo, luego de que en 2024 Pemex terminó 15 estructuras para el inicio de su evaluación; en 2023, un total de 26 perforaciones; cifra que se redujo a 13 pozos en 2022; a 11 pozos exploratorios terminados en 2021; luego a 5 pozos concluidos para exploración tanto en 2020 como en 2019; cuatro pozos terminados en 2018; 11 perforaciones en 2017, y un acumulado de 9 perforaciones exploratorias terminadas entre enero y mayo de 2016.

La proporción de pozos exploratorios terminados en 2026 es también la menor por lo menos de la última década, en que únicamente el 4% de las terminaciones correspondería a este rubro y el resto al desarrollo. En los últimos 10 años, la mayor participación de pozos exploratorios en el total de pozos terminados ocurrió en el 2017 y en el 2025, años en que 33% -o uno de cada 10 pozos concluidos- fueron exploratorios.

Recuperación mensual

En el mes de mayo Pemex tuvo 12 pozos terminados en total, igual que en abril y marzo, lo que le permitió mejorar este indicador, luego de que en enero y febrero reportó únicamente seis y siete pozos, respectivamente.

En comparación con el número de pozos terminados en el quinto mes del 2025, Pemex multiplicó por cuatro este índice, ya que en mayo de 2025 tuvo sólo tres pozos terminados.

En materia exploratoria, la reducción de pozos terminados en el acumulado anual se explica por la baja actividad que se ha logrado mes tras mes, puesto que en enero, febrero y abril hubo cero pozos exploratorios concluidos, y sólo en marzo y mayo Pemex reportó una sola perforación de este tipo.

La menor inversión en la conclusión de pozos exploratorios se refleja en los índices de reservas de Pemex, que según su reporte a la Securities Exchange Comission (SEC) para participar en el mercado de deuda estadounidense, tiene reservas probadas por un total de 7,471 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que significa que se han reducido en 39.6% en 11 años, en comparación con el 2014, cuando la estatal comenzó a reportar sin los yacimientos que cedió al gobierno federal dentro de la Ronda Cero de aquella reforma energética.