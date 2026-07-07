Mundial 2026 moldea visión sobre naturalizados en Selección Mexicana

Al representar a un país con más de 130 millones de habitantes, por encima de algunos como Argentina y Uruguay, la Selección Mexicana siempre es criticada por recibir a futbolistas naturalizados, como ocurrió en el Mundial 2026 con Julián Quiñones (nacido en Colombia) y Álvaro Fidalgo (España).

“Creo que pasa por el lado del nacionalismo, de que si no naciste en México no eres mexicano. Creo que no pasa por lo deportivo, porque en lo deportivo están los gustos y esa es la esencia del futbol”, analiza para El Economista, Gabriel Caballero, primer naturalizado que jugó un Mundial con México bajo la dirección técnica de Javier Aguirre (en Corea-Japón 2002).

Existían dudas sobre el rendimiento de Quiñones y Fidalgo, además, con el cuestionamiento de si le estaban ‘robando’ el puesto a un nacido en territorio nacional.

Esto se debatía, sobre todo, por la poca o nula trascendencia que dejaron otros seis mundialistas naturalizados entre 1954 y 2022: Jorge Romo (Cuba), Carlos Blanco (España), Gabriel Caballero (Argentina), Antonio Naelson ‘Sinha’ (Brasil), Guillermo Franco (Argentina) y Rogelio Funes Mori (Argentina).

Si bien varios fueron históricos en Liga MX, en la plataforma de la Copa del Mundo no marcaron diferencia con el Tri.

Pero ese papel cambió en 2026 a partir de Quiñones. Al nacido en Magüí Payán, municipio colombiano con menos de 30,000 habitantes, le bastó un Mundial para empatar a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández en la cima de goleo de México en la historia del torneo (cada uno con cuatro anotaciones).

“El naturalizado es mejor en su posición que otro jugador y por eso el técnico lo elige, pero no pasa por otra cosa. Después podemos estar de acuerdo o no, pero el futbol es de gustos y el técnico tiene sus propios gustos”, añade Caballero.

En el Mundial 2026, Javier Aguirre confió en Julián Quiñones al grado de hacerlo titular en todos los partidos (5). Únicamente Raúl ‘Tala’ Rangel y Roberto ‘Piojo’ Alvarado compartieron ese privilegio.

Respondió con cuatro goles clave: el 1-0 contra Sudáfrica en la inauguración, el 2-0 contra Chequia para estabilizar la victoria, el 1-0 para mermar a Ecuador en dieciseisavos de final y el 1-2 contra Inglaterra para revivir la ilusión de una remontada en octavos.

No sólo eso: fue el tercer mexicano con más minutos (440), segundo con más disparos a gol (14), líder en movimientos para recibir balón (248), en recepciones bajo presión (141), sprints (251), velocidad promedio (6.43 kilómetros por hora) y, por supuesto, goleo (4).

“La responsabilidad que lleva el portar la camiseta de la selección (para un naturalizado) es la clave”, refuerza Gabriel Caballero.

“Después debes dar tu máximo esfuerzo, porque en el futbol hay errores y aciertos. No hay un consejo como tal; el respetar la playera de la selección y al país es lo primordial”.

Pocas horas después de la eliminación de México ante Inglaterra, en redes sociales se hizo viral un video en el que Quiñones fue aplaudido por pasajeros de un vuelo comercial de una aerolínea mexicana.

Sus números y entrega no pasaron desapercibidos, ratificando el nivel que lo llevó a ser campeón de goleo en la liga de Arabia Saudita en la temporada antes del Mundial (2025-26) y elevar su valor de mercado a 14 millones de euros.

Caso Fidalgo

El caso de Álvaro Fidalgo fue distinto. Inició como titular contra Sudáfrica, pero después sólo entró de cambio ante Chequia e Inglaterra.

Aunque anotó el 3-0 contra los checos, su rendimiento fue de menos a más y no pudo regresar a la titularidad por encima de Érik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora, los mediocampistas que se establecieron desde el segundo duelo, ante Corea del Sur.

Fidalgo ocupó el decimoquinto lugar en minutos jugados por México en este Mundial y no aportó asistencias. Tampoco estuvo, al menos, en el top 10 de pases.

Sin embargo, Javier Aguirre expresó su confianza en él públicamente: “A nivel personal le sucedieron cosas, pero cambió la página, metió un gol y lo pudo festejar como mexicano que es. No importa el origen, sino que el común denominador es que queremos mucho a nuestro país y que queremos seguir logrando cosas”, dijo el ‘Vasco’ después del partido contra Chequia.

“Hubo ciclos mundialistas donde había nada más un naturalizado. Fui el primero y puedo decir que abrí las puertas de esa situación”, recuerda Caballero, que en Liga MX jugó con Pachuca, Santos, Atlas y Puebla.

“Luego hubo ciclos en los que no había, porque al técnico en turno le gustaba más un jugador que otro y no eran naturalizados. Pero no estoy de acuerdo en separar naturalizados o mexicanos. Por ejemplo, Chivas ya tiene jugadores que nacieron en otros países, pero que su papá o mamá nacieron en México. Eso no se podía antes. Hoy estamos más abiertos a situaciones, pero a veces porque un jugador es naturalizado se piensa que tiene que hacer más que los demás. Yo no lo veo así”.

Javier Aguirre probó a tres naturalizados en sus dos años de dirección previo al Mundial 2026: Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Germán Berterame. Sólo el último quedó fuera de la convocatoria final.

Se estima que Rafael Márquez sea el nuevo entrenador del Tri y con él se comprobaría la continuidad de Quiñones y Fidalgo, quienes tienen contrato en el extranjero (Al-Qadsiah y Betis) hasta 2029 y 2030, respectivamente.

Todos los naturalizados de México en Mundiales:

Jorge Romo (Cuba) en 1954 y 1958

Carlos Blanco (España) en 1954 y 1958

Gabriel Caballero (Argentina) en 2002

Antonio Naelson 'Sinha' (Brasil) en 2006

Guillermo Franco (Argentina) en 2006 y 2010

Rogelio Funes Mori (Argentina) en 2022

Julián Quiñones (Colombia) en 2026

Álvaro Fidalgo (España) en 2026

Fuente: FIFA