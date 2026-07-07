Trump lanza bomba nuclear al Mundial

El presidente de Estados Unidos ha dado un golpe de Estado al mundo del futbol, pero los ciudadanos salimos a tomar café la mañana siguiente.

Ya no asombra, ya no asusta, ya no sorprende. El asalto al Capitolio parece que ocurrió en el siglo pasado, y el episodio lo tradujo Trump con lenguaje de cine bufo. La justicia de su país hizo como si no pasara nada inventando la idea de que la inmunidad presidencial es de acero, incluso, cuando haya muertos en la escena.

Donald Trump ha hecho un trasvase del poder de Estados Unidos hacia su imagen como si se tratara de una estrategia de mercadotecnia. Él siente que tiene poderes metaconstitucionales y solo a través de la arrogancia lo comunica.

Trump ha dado un golpe de Estado a la FIFA, con ayuda de Gianni Infantino, pero los agremiados, con la excepción lógica de Bélgica (selección afectada por la alineación del jugador de Estados Unidos Folarin Balogun, expulsado en el partido anterior y que no debió de haber jugado) y de la UEFA (némesis de la FIFA) nadie más se quejó. ¿En dónde levantó la voz de defensa Mikel Arriola?

La arrogancia de Trump y su ignorancia sobre el futbol lo incentivaron para decir públicamente que llamó a su amigo Infantino buscando la desaparición de la tarjeta roja de Folarin Balogun. Misión cumplida. Si María Corina Machado se arrodilló ante Trump regalándole su Premio Nobel de la Paz, infantino creó el premio de la paz de FIFA para consolar a su casero que le renta una oficina en la Trump Tower de Nueva York.

Una nebulosa se asentó en el estadio de Seattle la tarde del lunes donde jugaron Estados Unidos contra Bélgica. Balogun sabía que no quería pasar a la historia como un impostor. Al equipo estadounidense se le veía dividido como si en el vestidor hubiera ocurrido una guerra civil.

En efecto, lo de Trump fue una bomba nuclear en contra del Mundial con apoyo de Infantino.

¿Qué tanto pudo haber afectado la bomba nuclear que Trump detonó en contra del Mundial y de la FIFA en la eliminación de la selección estadounidense?

Los jugadores de Bélgica celebraron su victoria contra Estados Unidos bailando con el estilo de Trump. Una especie de venganza bajo la música de Y.M.C.A. de Village People.

Lo ocurrido entre Trump y la FIFA ayuda a mostrar pruebas de la arrogancia de un presidente estadounidense cuya distorsión mental le hace presumir victorias donde hay derrotas. Por ejemplo, la guerra en Irán. O la propia Franja de Gaza, donde seguramente ya hizo una corrida del Valor Presente Neto de la inversión que hará en casinos y hoteles de lujo donde hoy hay cementerios.

Infantino tendría que renunciar. No lo hará.