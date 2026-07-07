Spacex debuta en Nasdaq-100 con poco combustible

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial (IA), presentaron un fuerte descenso en la jornada de este martes, lastradas por una toma de utilidades de los inversionistas tras su inclusión en el Nasdaq-100.

A pesar de recibir calificaciones positivas de los bancos de Wall Street, el precio de la acción experimenta una corrección a la baja.

Los papeles de la firma de Elon Musk cayeron 6.76% a 149.58 dólares cada uno, con lo que sumó su segunda sesión a la baja, acumulando una descenso de 7.66 por ciento.

Desde su histórica Oferta Pública Inicial (OPI), el pasado 12 de junio a 135 dólares, los títulos de SpaceX subieron rápidamente hasta un máximo de 201.80 dólares (un alza cercana al 50%) antes de comenzar a corregir, anotando una caída de 25.88 por ciento.

Los temores por parte de los analistas se agravaron debido al gasto tecnológico en IA y por el gran capital para financiar proyectos masivos como Starship.

“Hay cierta inquietud por las expectativas demasiado altas”, dijo Mark Hackett, estratega jefe de Mercado de Nationwide. “Estimo que esta situación persistirá hasta que se publiquen los resultados financieros”.

Pérdida millonaria

Con dicho resultado el valor de capitalización de la firma borró 142,806 millones de dólares, para tener un total de 1.970 billones. Con ello, se posiciona como la séptima empresa más valiosa del mundo por capitalización.

La firma es superada por NVIDIA, diseñador de unidades de procesamiento gráfico (GPU), con 4.769 billones de dólares, seguido por Apple, fabricante de iPhone, computadoras Mac y las tabletas iPad, con un valor de 4.562 billones.

En tercera posición está Alphabet, la empresa matriz de Google, con 4.437 billones; Microsoft, desarrolladora de software, servicios en la nube y hardware, con 2.888 billones; Amazon con 2.646 billones y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) con 2.243 billones de dólares.

Visión optimista

Los analistas de mercado muestran su desacuerdo sobre el valor real de la empresa, con precios objetivo que oscilan drásticamente entre los 131 dólares y los 800 dólares por acción. Esta enorme brecha genera incertidumbre sobre si la valoración actual está sobrevalorada.

Entre los precios objetivo que más resaltan son los de Raymond James, un banco de inversión, que proyecta un precio de 800 dólares por acción, lo que representaría un alza de 426%, alentado por la gran proyección de crecimiento en la tecnología Starship y la IA.

El precio mencioando supera por un amplio margen las estimaciones de corredurias como Morgan Stanley (300 dólares), Goldman Sachs (205 dólares), Deutsche Bank (255 dólares), Bernstein SocGen Group (239 dólares), BofA Securities (235 dólares), Wells Fargo (230 dólares) y JPMorgan (225 dólares).

“Consideramos que la empresa está bien posicionada para ampliar sus ventajas diferenciadas en los ámbitos espacial, de conectividad e inteligencia artificial”, afirmaron los analistas de Goldman, apostando a que cada mercado tiene el potencial de convertirse en una oportunidad multimillonaria en un horizonte de más de cinco años.

La mayoría de los analistas consideran que Starship, el cohete de próxima generación totalmente reutilizable de SpaceX, es el principal motor de las ambiciosas proyecciones de crecimiento de la compañía. (Con información de agencias)