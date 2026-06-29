Sheinbaum descarta nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla y exige aplicar la ley en denuncia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el caso de la denuncia por presunta violencia familiar presentada por María Felicia Jiménez Lavie contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, no habrá protección para ningún funcionario y exigió que la Fiscalía General del Estado de Morelos aplique la ley.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres ya estableció contacto con la denunciante para brindarle acompañamiento institucional, aunque aclaró que ella no tuvo comunicación directa con la víctima.

Sheinbaum Pardo sostuvo que no puede existir trato diferenciado por tratarse de una persona conocida.

"Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como esto", afirmó.

La presidenta agregó que corresponde a la Fiscalía determinar la responsabilidad penal y la eventual sanción.

Confirma cancelación de nombramiento

La titular del Ejecutivo federal también reveló que Rodríguez Padilla sería incorporado al Instituto de Investigaciones en Energías Renovables del Gobierno federal; sin embargo, precisó que el nombramiento nunca se formalizó debido a que aún no había sido firmado.

"Yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar", explicó.

Por ello, indicó que el exdirector de Pemex no asumirá ese cargo y que el que era su titular, Alejandro Salcido, permanecerá al frente del instituto.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que Rodríguez Padilla ocupe algún otro cargo dentro de la administración pública federal, la mandataria respondió de forma categórica: "No, no".

También, reiteró que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia frente a la violencia de género.

Jiménez Lavie hizo público un video que, según afirmó, fue grabado el 15 de marzo de 2026 y muestra un episodio de violencia ocurrido en su domicilio. La denunciante señaló que decidió difundir las imágenes tras varios episodios de agresión y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos.