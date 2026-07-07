Agente de ICE mató a un migrante mexicano en Houston, Texas

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijeron el martes que un agente federal de inmigración disparó y mató a un ciudadano mexicano en un intento de detener un vehículo en el estado de Texas.

El DHS informó en la red social X que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de Lorenzo Salgado en Houston, el martes 7 de julio en la mañana, pero el hombre "trató de evadir el arresto".

"Embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo el DHS en la publicación.

Salgado murió tras su traslado a un hospital local.

Es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes de ICE desde las muertes en enero de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.