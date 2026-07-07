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Agente de ICE mató a un migrante mexicano en Houston, Texas
Se trata del primer tiroteo mortal que involucra a agentes de ICE desde las muertes en enero de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijeron el martes que un agente federal de inmigración disparó y mató a un ciudadano mexicano en un intento de detener un vehículo en el estado de Texas.
El DHS informó en la red social X que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener el vehículo de Lorenzo Salgado en Houston, el martes 7 de julio en la mañana, pero el hombre "trató de evadir el arresto".
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"Embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo el DHS en la publicación.
Salgado murió tras su traslado a un hospital local.
Es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes de ICE desde las muertes en enero de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.