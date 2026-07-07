TV Azteca avanza en su reorganización

En febrero pasado, TV Azteca anunció una estrategia integral de reorganización corporativa, operativa y financiera para fortalecer su estructura de capital y asegurar la viabilidad de la empresa en el largo plazo.

Previamente, a finales de enero, la empresa liquidó sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para lo cual solicitó un préstamo de emergencia, financiamiento informado públicamente desde hace meses.

Como parte de la estrategia anunciada en febrero, sus accionistas aprobaron que TV Azteca solicitara voluntariamente acogerse al concurso mercantil como el mecanismo legal previsto para reorganizar sus pasivos.

El concurso mercantil es un mecanismo que permite reordenar los pasivos de una empresa de manera estructurada y equitativa, bajo supervisión judicial.

Peña Verde, el accionista de control de las compañías de seguros Reaseguradora Patria y General de Seguros, dijo que pagó a sus accionistas un dividendo equivalente a 0.47985 pesos por título este lunes 6 de julio.

La empresa dijo que en total distribuyó 20 millones de pesos (1.1 millones de dólares) entre las 416 millones 795,430 acciones en circulación de Peña Verde.

El dividendo representa un rendimiento de 5.6%, tomando como base el último cierre conocido de las acciones de Peña Verde, de 8.50 pesos el 25 de junio de 2026, en la Bolsa Mexicana de Valores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecutó más de 21,000 operaciones bursátiles durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, con un valor estimado de 1,860 millones de dólares, según su declaración financiera de 2025.

El volumen de transacciones, muchas realizadas en días de fuerte volatilidad en Wall Street tras anuncios de política económica, reaviva el debate sobre posibles conflictos de interés, en un contexto en el que también declaró ganancias multimillonarias vinculadas a criptomonedas y memecoins.

Incluso, muchas de las transacciones involucran a grandes empresas con contratos con el gobierno federal.

Trump realizó cerca de 85 transacciones por día. En tan solo 10 jornadas bursátiles se realizaron una cuarta parte de sus operaciones ejecutadas en el 2025.

HR Ratings revisó al alza las calificaciones de HR BBB+ a HR A-, manteniendo la Perspectiva Estable, y de HR3 a HR2 para Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

La revisión al alza de las calificaciones de BIM1 se basa en la adecuada evolución y estabilidad de sus métricas financieras durante los últimos 12 meses, principalmente en los indicadores de solvencia y morosidad.

Se eliminó una nota negativo que derivaba de la elevada concentración en sus clientes principales, los cuales, al cierre del primer trimestre de 2026, presentan una concentración de 1.8 veces su capital (vs. 1.7x al 1T25).

En cuanto a la solvencia, el índice de capitalización básico y neto cerraron en 12.6 y 16%, respectivamente, al primer trimestre del 2026.

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