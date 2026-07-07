Grupos Aeroportuarios lideraron las caídas en la BMV

Las dos bolsas de valores que operan en México cerrraron operaciones el martes con caídas de más de 1%, arrastrados por el sector de grupos aeroportuarios.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró con una baja de 1.17% a 66,674.70 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institiucional de Valores perdió 1% a 1,342.33 enteros.

Las acciones que más cayeron en la jornada fueron las de los tres grupos aeroportuarios. Las de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) perdieron 6.10% a 507.53 pesos, seguidas de las de Grupo Aeroporturio del Paírfico (GAP) con una caída de 6.04% a 417.62 pesos y las de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que descendieron 4.66% a 234.86 pesos cada una. Grupo México también cayó.

Del otro lado, destacaron Walmex (+1.75%), América Móvil (+1.27%) y Chedraui (+1.15%), que fueron las emsioras más ganadoras en la jornada.

Para Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, este comportamiento diferenciado subraya la resiliencia de los sectores de consumo y telecomunicaciones frente a la vulnerabilidad de las empresas vinculadas al tráfico aeroportuario y la minería industrial.

Gabriela Siller, dirtectora de Análisis de Banco Base, escribió que las fuertes pérdidas en las emisoras aeroportuarias sucedieron luego del reporte de tráfico de pasajeros correspondientes a junio.

Aunque OMA registró un crecimiento anual de 2.1% en el número total de pasajeros, este fue menor al esperado por el mercado. GAP, por su parte, reportó una caída anual de 3.5% en el tráfico de pasajeros de sus aeropuertos en México, mientras que Asur mostró una disminución de 5.8% en el número total de pasajeros, afectada principalmente por una contracción de 8.5% en sus operaciones en México.

Laura Torres comentó que lo sucedido este martes en la BMV, “es un reflejo de la cautela de los inversionistas ante el entorno macroeconómico incierto, donde temas como el impacto del Mundial 2026 en empresas como FEMSA y Arca Continental comienzan a ser evaluados por el mercado ante el clima de inversión actual”.

Para las próximas jornadas, la especialista espera una volatilidad persistente, condicionada por la capacidad de las empresas mexicanas para mantener sus márgenes frente a las presiones externas y la necesidad de mayor certidumbre política.

“Los inversionistas deberán vigilar de cerca la evolución del sector energético y las posibles respuestas gubernamentales ante el estancamiento operativo de Pemex, ya que estos factores dictarán la dirección estructural de la Bolsa mexicana en el corto plazo”, escribió.