Suiza entra al Top 8 del mundo; eliminó a Colombia en penaltis

Colombia realizó más tiros a puerta suiza durante el partido, pero erró en oportunidades imperdonables. Sin embargo, el futbol premia al que concreta.

Al mantenerse el empate 0-0 en tiempo regular, ambos equipos se fueron a tiempo extra y después, a definir el resultado en tanda de penaltis, en los que Suiza ganó 4-3.

Rubén Vargas anotó el penalti decisivo. El colombiano Luis Díaz se mostró muy afectado tras la derrota y lloró cubriéndose el rostro con su camiseta. El máximo goleador de Suiza, Johan Manzambi, no jugó el partido debido a una lesión.

Ahora, Suiza se enfrentará en cuartos de final a la vigente campeona, Argentina, que previamente logro una ajustada victoria por 3-2 ante Egipto.

La victoria de Suiza no es solo un triunfo para el equipo del técnico Murat Yakin, sino también para la UEFA, ya que seis de los ocho cuartofinalistas de este año provienen de Europa. Se trata de la mayor cantidad de selecciones europeas que alcanzan la fase de los ocho mejores en un Mundial disputado fuera del continente desde 1994, cuando Estados Unidos fue la sede del torneo.

Los europeos son mayoría en la instancia de cuartos de este torneo que aumentó el número de selecciones participantes de 32 a 48. En 2022, por ejemplo, el 40 % de los equipos participantes eran europeos (13 de 32), y el 62 % de ellos llegó a cuartos (cinco de ocho).

En cambio, solo el 33 % de los equipos que compiten en 2026 proceden de Europa (16 de 48), pero un notable 75 % (seis de ocho) ha logrado llegar a la fase de los ocho mejores. Tras la eliminación de las tres selecciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá) en octavos de final, Argentina, queda como la única representante de la CONMEBOL.

"Fue una demostración increíble de fortaleza mental, de voluntad. Hemos hecho historia; es una sensación increíble. Llevábamos mucho tiempo esperando escribir una historia así. Ahora el camino continúa y estamos felices de seguir aquí. Creo que es el mayor logro de la generación actual. Ojalá haya otro; es una generación especial”, dijo el capitán del equipo suizo, Granit Xhaka, que es también mediocampista del Sunderland AFC.