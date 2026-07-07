Clima en CDMX y Edomex: lluvias fuertes y posible caída de granizo se esperan este miércoles 8 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 8 de julio se pronostican lluvias fuertes para el Estado de México y la Ciudad de México.

El SMN indicó que durante la mañana se espera cielo medio nublado con bruma y un ambiente de fresco a templado. Para la tarde se prevé ambiente cálido y cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el norte, centro y oeste del Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se espera una temperatura máxima estimada en la Ciudad de México de entre 23 y 25 °C, así como una temperatura mínima de 13 a 15 °C. Además, se prevé viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes.

La dependencia indicó que se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros entre las 16:00 horas del martes y las 00:00 horas del miércoles.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante los riesgos por las lluvias, la SGIRPC-CDMX emitió las siguientes recomendaciones:

Portar paraguas o impermeable. Utilizar el agua de lluvia para regar las plantas. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan. No verter grasas ni aceites en el drenaje. Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados. Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados. Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

La dependencia capitalina proporcionó a la población los siguientes números para llamar ante cualquier emergencia:

9-1-1 (Emergencias)

55 5658 1111 (Locatel)

55 5683 2222 (SGIRPC)

A su vez, recordó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales: