Bolsas de Nueva York retrocedieron por nerviosismo en IA

Las bolsas en Nueva York retrocedieron en la jornada de este martes, afectadas por una toma de utilidades en el sector tecnológico y en semiconductores.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 0.25% a 52,924.56 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.45% a 7,503.75 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 1.16% a 25,818.69 unidades.

En lo que va del presente mes, los índices registran resultados mixtos con el Dow Jones al alza con 1.16% y el S&P 500 con 0.07%, mientras que el Nasdaq retrocede 1.51 por ciento.

En el año, los mercados apuntan un incremento de 11.09% para el Nasdaq, con un 10.11% el Dow Jones y 9.62% para el S&P 500.

Especialistas de Actinver Casa de Bolsa, aseguraron que el mercado cerró con un desempeño negativo, con presión en tecnología y semiconductores tras el fuerte avance acumulado del sector. “El ajuste reflejó una toma de utilidades y cierta cautela sobre si las valuaciones ya incorporan expectativas elevadas alrededor de inteligencia artificial”.

Agregaron que el movimiento se dio en un entorno de rotación hacia otros sectores, con la mayoría de las compañías del S&P 500 avanzando pese a la debilidad en tecnología.

Por su parte, analistas de Banco Bx+ escribieron que los principales índices accionarios de Estados Unidos finalizaron con balances negativos ante la liquidación de activos relacionados a inteligencia artificial, mientras se observó el incremento en el precio del petróleo y de igual forma el rendimiento de los bonos.

“La aversión al riesgo de detonó en el mercado luego de que Irán atacara un buque de gas en Catar cerca del Estrecho de Ormuz, generando nuevamente incertidumbre sobre la normalización en el flujo petróleo y por tanto presionando el riesgo inflacionario que sigue ganando la atención del mercado”, agregaron.

Ya vienen los reportes triestrales

Los estrategas consideran que la atención se mantiene en la próxima temporada de reportes y en la capacidad de las grandes tecnológicas para sostener las expectativas de crecimiento.

En este contexto, 6 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo.

El sector de energía (+2.9%) registró el mayor avance, impulsada por Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, acompañada por el alza del crudo. El de salud (+1.6%) siguió esta tendencia de la mano de Eli Lilly, Johnson & Johnson y UnitedHealth.

Por otro lado, el segmento de tecnología (-2.4%) figuró como el sector más rezagado, presionado por Advanced Micro Devices, Intel y Micron Technology. El de idustriales (-1.7%) retrocedió afectado por GE Vernova, Caterpillar y GE Aerospace. Finalmente, materiales (-0.9%) cerró a la baja arrastrado por Newmont, Freeport-McMoRan y SherwinWilliams.