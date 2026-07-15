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Tesoro de EU designa al Cártel de Juárez y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos de Juárez y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras y globales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este miércoles al Cártel de Juárez y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras y globales, según un aviso publicado en su sitio web.
Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.
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