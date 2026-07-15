Tesoro de EU designa al Cártel de Juárez y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras

El Departamento del ⁠Tesoro de Estados ⁠Unidos designó este miércoles al Cártel de Juárez y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras y ⁠globales, ⁠según ⁠un aviso ⁠publicado en su sitio web.

Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

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