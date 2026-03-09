Colapso de edificio en San Antonio Abad: Autoridades de CDMX rescatan a una persona y buscan a tres más

Equipos de emergencia de la Ciudad de México rescataron a una persona y realizan la búsqueda de tres más tras el colapso de un edificio ubicado en la Avenida San Antonio Abad, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó que se evacuaron de la zona a 57 personas y se mantiene cerrada la circulación sobre Avenida San Antonio Abad a partir de Juan Hernández y Dávalos al norte.

La persona que fue rescatada se trasladó al Hospital Rubén Leñero, según informó la alcaldesa Alessandra la Vega a través de su cuenta de la red social X.

En tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detalló que personal especializado en rescate de personas en estructuras colapsadas del ERUM y policías de Agrupamiento Zorros, acompañados de los binomios caninos Bora y Mictlán, apoyan en las labores de búsqueda.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que el inmueble que colapsó se trata de un edificio particular, que estaba en proceso de demolición por parte de los propietarios.

“Fue un edificio que resultó dañado con el sismo del 2017 y es de los edificios que están en alto riesgo, por eso lo estaban demoliendo los particulares. Tenemos entonces una situación crítica”, dijo Brugada.

Además, comentó que en el lugar del incidente, cerca la estación del Metro San Antonio Abad, se presentaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Marina.