Bancos cerrarán el lunes 17 de noviembre por megapuente: ¿ Qué servicios sí operarán?

Las instituciones bancarias no abrirán al público el lunes 17 de noviembre, debido al día inhábil establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Ley Federal del Trabajo, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que solo operarán servicios electrónicos y canales alternos.

De acuerdo con la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024, los bancos suspenderán atención en ventanillas este 17 de noviembre. Sin embargo, las sucursales ubicadas dentro de supermercados y almacenes comerciales sí abrirán en sus horarios habituales, aun tratándose de un día festivo.

La ABM recordó que los usuarios cuentan con más de 65,000 cajeros automáticos y 58,000 corresponsales bancarios, además de la banca digital y telefónica, disponibles las 24 horas.

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, si un pago vence en día inhábil, podrá realizarse al siguiente día hábil sin penalización.

Megapuente y cierre por la Revolución Mexicana

El cierre bancario coincide con el megapuente de noviembre, que se extenderá hasta el lunes 17, fecha en la que también concluyen las ofertas del Buen Fin a las 23:59 horas.

La suspensión se debe al 115° aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento encabezado por Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio Díaz, y que posteriormente daría paso a diversas luchas armadas hasta la promulgación de la Constitución de 1917.

Con el fin de evitar cortes entre días laborables, la conmemoración se recorre del 20 al 17 de noviembre, conforme al calendario oficial.

Qué servicios sí estarán disponibles

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

Banca digital

Banca telefónica

Algunas sucursales en tiendas comerciales

La ABM recomendó anticipar trámites presenciales y utilizar los canales electrónicos para operaciones urgentes.