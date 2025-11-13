¿Qué promociones y beneficios ofrecen los bancos en el Buen Fin 2025?

Este jueves arranca la edición número 15 del Buen Fin, la feria de descuentos y promociones que promete ventas por más de 200,000 millones de pesos a nivel nacional.

Del 13 al 17 de noviembre, cientos de tiendas departamentales, supermercados y cadenas comerciales ofrecerán facilidades de pago, descuentos, promociones y ofertas a los consumidores con el objetivo de cumplir la meta de ventas que se fijó este año.

Entidades bancarias como BBVA, Banamex, HSBC, Inbursa, Banorte, Scotiabank, Banco Azteca, BanCoppel y Santander, y otras instituciones financieras como Nu, ofrecerán esquemas de pago atractivos, entre ellos compra ahora y paga hasta 2026, Meses Sin Intereses (MSI), cashback y puntos adicionales por pagar con su tarjeta. ¿Ya planeaste tus compras para no caer en la tentación del consumismo?

Guía de promociones y ofertas

Éstas son las opciones que ofrece el sistema financiero en el Buen Fin 2025.

BBVA

Paga en marzo de 2026 a tres MSI.

a tres MSI. Compra mínima de 3,500 pesos no acumulable y realizada en una sola exhibición con tarjetas de crédito físicas y digitales.

Necesario inscribirse en la App BBVA.

Bonificación de hasta 10 por ciento

de hasta 10 por ciento Beneficio automático sin inscripción.

Participan compras a plazos de 12 a 24 MSI en operaciones no acumulables.

BBVA ofrece más de 180 promociones adicionales en restaurantes, farmacias, ópticas, laboratorios y supermercados, entre otros.

Banorte

Bonificación en compras con tarjeta de crédito de hasta 12,000 pesos si tienes tu nómina en el banco. Si no recibes tu quincena en la institución, la bonificación es de hasta 9,000 pesos en compras entre el 13 y 17 de noviembre.

en compras con tarjeta de crédito de hasta 12,000 pesos si tienes tu nómina en el banco. Si no recibes tu quincena en la institución, la bonificación es de hasta 9,000 pesos en compras entre el 13 y 17 de noviembre. Bonificación de puntos.

de puntos. Compra ahora y empieza a pagar en febrero de 2026 , más tres MSI.

, más tres MSI. Bonificación de 15% en compras a MSI en comercios participantes. Monto mínimo de 6,500 pesos por ticket no acumulable. Aplica con tarjeta física y digital.

en compras a MSI en comercios participantes. Monto mínimo de 6,500 pesos por no acumulable. Aplica con tarjeta física y digital. Es necesario registrarse para la promoción en el sitio del banco.

Banamex

Bonificación de 10% al realizar compras a partir de seis MSI.

al realizar compras a partir de seis MSI. Deberás acumular un monto mínimo de 10,000 pesos en compras a partir de seis MSI en negocios y plazos participantes.

Se bonificará un monto máximo de 10,000 pesos por cliente.

Oferta especial: Podrás obtener 30% de bonificación del valor de tus compras participantes. Para ello deberás comprar a MSI únicamente en los negocios seleccionados durante las horas Banamex de 3:00 pm a 5:00 pm (hora de la Ciudad de México). Cada día podrás conocer en su sitio de internet los negocios seleccionados para la oferta especial a partir de las 12:00 pm.

Podrás obtener 30% de bonificación del valor de tus compras participantes. Para ello deberás comprar a MSI únicamente en los negocios seleccionados durante las horas Banamex de 3:00 pm a 5:00 pm (hora de la Ciudad de México). Cada día podrás conocer en su sitio de internet los negocios seleccionados para la oferta especial a partir de las 12:00 pm. Debes registrarte en la aplicación o sitio del banco del 3 al 17 de noviembre.

Inbursa

Compras a seis MSI.

Los consumos deben ser reportadas al centro de atención telefónica 55 5447 8000 y 800 90 90000 a más tardar el 24 de noviembre de 2025.

Compra mínima de 2,000 pesos por ticket no acumulables; participan operaciones nacionales, en el extranjero y en línea.

no acumulables; participan operaciones nacionales, en el extranjero y en línea. Participan las tarjetas Clásica, Oro, Óptima, Platinum, Black American Express, Telcel Oro, Enlace Médico, Fundación UNAM y Corporativa.

Scotiabank

Cashback de15% en compras con tarjetas de crédito a nueve, 12 y 18 MSI, con un monto mínimo de 10,000 pesos. No participan tickets en una sola exhibición.

en compras con tarjetas de crédito a nueve, 12 y 18 MSI, con un monto mínimo de 10,000 pesos. No participan en una sola exhibición. Cashback de 15% en tarjetas de débito.

de 15% en tarjetas de débito. Más boost de 5% al realizar tu portabilidad de nómina hacia el banco.

de 5% al realizar tu portabilidad de nómina hacia el banco. Es necesario que te inscribas en la aplicación ScotiaMóvil.

Santander

Cashback d e 5% al comprar con tu tarjeta física en comercios en línea.

d al comprar con tu tarjeta física en comercios en línea. Cashback de 15% al comprar con tu tarjeta digital en comercios en línea.

al comprar con tu tarjeta digital en comercios en línea. Más 5% de cashback durante el Buen Fin al contratar tu tarjeta de crédito del 11 al 12 de noviembre de 2025.

durante el Buen Fin al contratar tu tarjeta de crédito del 11 al 12 de noviembre de 2025. El cashback aplica en compras a MSI a partir de 3,000 pesos y topado a 2,000 pesos por cliente en compras nacionales.

aplica en compras a MSI a partir de 3,000 pesos y topado a 2,000 pesos por cliente en compras nacionales. Dobles Unique Points con tus tarjetas participantes en el Programa Santander Unique Rewards.

con tus tarjetas participantes en el Programa Santander Unique Rewards. Compras con tu tarjeta de crédito digital y/o física a MSI en comercios en línea.

en comercios en línea. Inscríbete una sola vez con tu número de cuenta o código de cliente en la página oficial de Santander.

HSBC

Obtén hasta 20% de bonificación en tus compras a partir de seis MSI en comercios participantes.

en tus compras a partir de seis MSI en comercios participantes. El 20% aplica para clientes Premier o con nómina en el banco. Para el resto es de 10 por ciento.

Aplica en compras acumuladas de 13,000 pesos.

El monto máximo de devolución es de 7,500 pesos por cliente.

Es necesario registrarse en el sitio del banco o en la App HSBC México.

Descuento de 30% en seguro de auto , con 8% adicional si eres cliente Premier.

, con 8% adicional si eres cliente Premier. Descuentos especiales en contratación de créditos personales y de nómina.

BanCoppel

Bonificación de hasta 20% con tarjetas de crédito y débito.

Banco Azteca

Bonificaciones de entre 25,000 y 50,000 pesos en compras con Tarjeta Azteca del 20 de octubre al 23 de noviembre.

en compras con Tarjeta Azteca del 20 de octubre al 23 de noviembre. Habrá 5 bonificaciones para los mayores montos de compra, cada una con un valor total de 50,000 pesos. También habrá 30 bonificaciones para clientes que más valor de ticket registren , cada una con un valor total de 25,000 pesos.

Bonificación para 1,180 clientes que lleguen a su meta de facturación asignada. La bolsa conjunta es de un millón de pesos.

La bolsa conjunta es de un millón de pesos. Participan compras con tarjetas de crédito Oro del 27 de octubre al 23 de noviembre de 2025.

Pueden participar en la promoción exclusivamente aquellos clientes que reciban invitación a través de mensaje SMS o correo electrónico.

El beneficio será para quienes compren más con su tarjeta en este periodo y éste se verá reflejado en 30 días naturales posteriores a la promoción.

Ualá

Bonificación de 25% en compras de 1,000 pesos o más, del 15 al 18 de noviembre.

en compras de 1,000 pesos o más, del 15 al 18 de noviembre. Monto máximo de devolución: 250 pesos por usuario.

El doble de puntos Ualá+.

Nu

Nuviembre 2025 : Recompensa de 20 y hasta 100,000 pesos.

: Recompensa de 20 y hasta 100,000 pesos. Habrá 250,000 premios.

Las compras que se realicen del 13 al 28 de noviembre a seis MSI o más por un monto acumulado de 2,000 pesos participan para abrir un baúl con posibles recompensas.

Debes registrarte en la aplicación de la institución financiera.

