20 de noviembre: ¿Cómo y a quienes aplica el último puente del mes?

El próximo 20 de noviembre es la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, y se toma como un descanso oficial; sin embargo, no aplica directamente en ese día, pero no te preocupes si no lo entiendes porque a continuación lo explicamos.

¿Cuándo es el día de descanso?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el tercer lunes de noviembre se considera día de descanso obligatorio por el Día de la Revolución Mexicana, el cual originalmente se conmemora el 20 de noviembre.

De esta forma, este 2025 el día descanso se traslada al lunes 17 de noviembre, lo que genera un puente laboral entre el fin de semana del sábado 15, domingo 16 y ese lunes, lo que se aplica a trabajadores del sector privado y público, así como a estudiantes.

¿Trabajas en un día de descanso obligatorio?

El artículo 75 de la LFT indica que los empleadores y trabajadores deben decidir de común acuerdo cuáles empleados laborarán en un día de descanso obligatorio, considerando que, quienes lo hagan, tienen derecho a recibir un salario triple.

Asimismo, se debe considerar que, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, el trabajador tiene derecho a recibir la prima dominical, lo cual indica el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, más el salario triple.