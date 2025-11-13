Gobierno presentará el 20 de noviembre reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas

El próximo 20 de noviembre el gobierno federal y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) presentarán la iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, compromiso que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado primero de mayo.

Luego de un largo proceso de análisis y trabajos en los que se llamó a los interesados -especialistas, empresarios, trabajadores y organismos internacionales- a participar en foros, además de las reuniones técnicas, la dependencia que lidera Marath Bolaños, presentará la iniciativa para que sea discutida en el Congreso de la Unión.

En entrevista reciente con El Economista, la diputada Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, afirmó que hay tiempo suficiente para lograr su aprobación en este año, a pesar de que existen muchos proyectos que se han presentado con anterioridad.

“Vamos a ver legislada la reforma a la jornada laboral semanal, no quiere decir que el primero de enero ya vamos a tener 40 horas; pero si una legislación que marque el camino de qué tiempo gradualidad que es lo que cada quien tiene que hacer para llegar, nosotros proponemos dos años, de gradualidad, lo más pronto posible a las 40 horas”.

Legisladores consultados, comentaron que la decena de iniciativas que existen en la Cámara de Diputados serán desechadas para centrar el análisis, discusión y dictaminación en la propuesta que envíe la presidenta de México al Congreso.

Especialistas laborales comentaron que tener la propuesta “es un paso significativo, ya se logró una alineación entre los actores principales, y lo importante es el contenido normativo para lograr una transición ordenada y exitosa al nuevo modelo laboral”, señaló Germán de la Garza, socio director de Fisher Phillips.

Algunos de los puntos que se espera defina la propuesta es la gradualidad que México aplicará, se ha informado que, tras el proceso legislativo, podría entrar en vigor en el primer trimestre de 2026, considerando dos años por año.