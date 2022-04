El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, afirmó que si bien el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito le ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, éste se mantendrá en la lista de personas bloqueadas.

El titular de la UIF afirmó que el gobierno federal enfrenta una “cerrada oposición judicial”, al argumentar que con mucha frecuencia jueces y magistrados revierten decisiones de la UIF.

En el caso del gobernador de Tamaulipas, indicó que “él, de todas maneras, sigue en la lista de personas bloqueadas. Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento. Las que tiene, que es una cuenta de 2 millones de pesos, no es un problema de gasto, ni de dinero para él”.

Admitió que “sí ordenó un tribunal que se desbloquearan esas cuentas, pero él sigue en la lista de personas bloqueadas, todos los que están en la lista”, en referencia a familiares del mandatario tamaulipeco.

Según Pablo Gómez, Francisco García Cabeza de Vaca “no tiene inmunidad procesal penal federal”, aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún está pendiente por resolver un juicio constitucional sobre si el mandatario puede o no ser detenido.

En ese marco, los magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, José Manuel Quistián Espericueta; Osbaldo López García; y Carlos Manuel Bautista Soto, revocaron la decisión de congelar los depósitos de dinero del político panista.

Según el titular de la UIF, “el colegiado lo que dice es que además de una petición internacional había un análisis de la UIF, pues claro, nosotros no recibimos órdenes de gobiernos extranjeros, si un gobierno nos hace una solicitud tenemos que analizarla y eso es lo que ellos nos critican, dicen que por haber hecho un análisis entonces se le concede el amparo y se ordena que se descongelen sus cuentas”, apuntó.

El 19 de junio del 2021, la FGR obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del gobernador de Tamaulipas, pero la detención no pudo ejecutarse porque García Cabeza de Vaca obtuvo un amparo.

Promete no perseguir a diputados de oposición

Entrevistado en Palacio Nacional, Pablo Gómez Álvarez descartó investigar a los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, así como una diputada del PVEM, que votaron en contra de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica.

¿Se está investigando a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica?, se le preguntó: “Nosotros no investigamos y no investigamos diputados tampoco, no es nuestra función”, respondió.

erp