Banxico será más moderado con recortes a tasa de interés en el 2026: analistas

El Banco de México (Banxico) actuaría con mayor cautela en los recortes a la tasa de interés durante 2026, luego de haber realizado ocho recortes en el año que está por terminar, coincidieron analistas.

Economistas de Grupo Financiero Monex dijeron a través de una nota que ante los recientes datos de inflación, “se anticipa una mayor cautela por parte del Banco de México en el 2026”.

El martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación anual se desaceleró a 3.72% en la primera quincena de diciembre del 2025, mientras que la subyacente (aquella que excluye los precios más volátiles) se ubicó por encima de la tasa objetivo del Banxico en 4.34 por ciento.

Los especialistas de Monex mencionan que, en su más reciente decisión de política monetaria, la Junta de Gobierno dijo que hacia delante, “valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, lo cual contrasta con la redacción previa, que indicaba que “valorará recortar la tasa”.

“Además, con dicho recorte, la tasa real ex ante (3.05%) continuó adentrándose en el rango neutral (1.80% - 3.60%); de mantenerse el ritmo de recortes observado en el 2025, la tasa no tardaría en ubicarse en terreno expansivo, lo que implicaría mayores riesgos al alza para la inflación”, explicaron.

En ese sentido, los analistas de Monex estimaron que, en su reunión del próximo 5 de febrero de 2026, el Banco de México mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia en 7.00%, mientras que para el cierre de 2026, “prevemos que la tasa se ubique en 6.50% (2 recortes de 25 puntos base cada uno)”.

Por su parte, los analistas de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa igualmente recalcaron que hacia el 2026 es probable que el Banco de México “actúe con mayor cautela”, siguiendo de cerca el proceso de desinflación y asegurando que la convergencia de la inflación al objetivo sea sostenida antes de realizar movimientos más agresivos en la tasa.

Por lo que en ese contexto, los especialistas también anticipan un recorte acumulado de 50 puntos base a lo largo del 2026, condicionados a la evolución del componente subyacente y al balance de riesgos inflacionarios, lo que llevaría la tasa a un nivel de 6.5 por ciento.

Durante el 2025, el Banco de México recortó la tasa de interés en ocho ocasiones por un total de 300 puntos base, de 10.00% a 7.00 por ciento.

Con la tasa de interés nominal en 7.00% y la expectativa de inflación para los próximos 12 meses en 3.84%, la tasa real ex ante se ubica en 3.04%, explicaron analistas de Grupo Financiero Base.

“Con esto, la tasa de interés se encuentra apenas por debajo del rango superior estimado por el Banxico para la tasa neutral real, entre 1.8% y 3.6%, lo que implica que la política monetaria es neutral, por lo que no se está combatiendo la inflación”, dijeron.

Además, para México uno de los principales canales de transmisión de la política monetaria es el de expectativas, por lo que de seguir recortando la tasa de interés podría representar un riesgo reputacional para el banco, dificultando aún más el regreso de la inflación a su nivel objetivo de 3.0%, dijeron los analistas de Banco Base.

“Por lo anterior se espera que al menos en las primeras juntas de política monetaria del 2026 el Banco de México haga una pausa en el ciclo de recortes en la tasa de interés”, concluyeron.