Banca de desarrollo colocó crédito por un billón de pesos entre enero y septiembre: Hacienda

En los primeros tres trimestres del 2025, la banca de desarrollo que opera en el país, colocó crédito directo al sector privado, en sus mercados objetivo, por más de 715,700 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considerando el financiamiento a través de garantías otorgadas, se alcanzó un total de un billón de pesos en colocación, atendiendo con ello a 2.2 millones de beneficiarios.

Entre los beneficiarios destacan: micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a través de Nafin y Bancomext; productores agropecuarios y rurales con FIRA; proyectos de infraestructura con apoyo de Banobras; acciones de vivienda mediante la SHF, y personal de las fuerzas armadas con Banjército.

La dependencia precisó que lo anterior permitió que al cierre del tercer trimestre, se alcanzara un saldo de crédito directo e impulsado al sector privado por 1.9 billones de pesos.

La estimación para el cierre del ejercicio 2025, es lograr los 2.1 billones de pesos.

“Al cierre del tercer trimestre del 2025, la banca de desarrollo mostró logros y resultados importantes en términos de financiamiento y en los principales indicadores financieros”, destacó Hacienda.

Añadió que el tamaño de sus activos asciende a más de 3.2 billones de pesos, que representa 9.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sanos indicadores

La SHCP resaltó que, en este entorno, la banca de desarrollo cuenta con sanos indicadores financieros, con un Índice de Capitalización (Icap) de 28.7% para las entidades de crédito y de 42.2% en el Índice de Fortaleza Patrimonial para los fondos y fideicomisos públicos de fomento.

De igual forma, la calidad de su cartera se refleja en bajos niveles de morosidad, con 2.3% para las sociedades nacionales de crédito y 6.7% para los fondos y fideicomisos.

Banco del Bienestar administró 54 millones de cuentas

Por otra parte, la dependencia expuso que, al cierre del tercer trimestre del año, el Banco del Bienestar (BaBien) administró cerca de 54 millones de cuentas bancarias, y dispersó 603,300 millones de pesos para 31.5 millones de beneficiarios de programas sociales.

Finalmente mencionó que la banca de desarrollo ha generado utilidades por 47,100 millones de pesos.