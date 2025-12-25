Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU disminuyen

El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, en consonancia con el bajo nivel de despidos, pero es probable que la tasa de desempleo se mantenga alta en diciembre debido a la lentitud en la contratación.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales cayeron por segunda semana consecutiva, con un descenso de 10,000 hasta alcanzar las 214,000, ajustadas estacionalmente, para la semana que finalizó el 20 de diciembre, según informó el Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 224,000 solicitudes para la última semana. Parte de la sorprendente disminución de las solicitudes podría reflejar las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales en torno a las vacaciones de fin de año.

“A menos que las empresas despidan realmente a trabajadores, la economía seguirá avanzando a un ritmo moderado”, afirmó Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS.

El mercado laboral sigue atrapado en lo que los economistas y los responsables políticos describen como un modo “sin contrataciones, sin despidos”.

Aunque la economía sigue siendo resistente, con un Producto Interno Bruto que creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, el mercado laboral está prácticamente estancado. Los economistas afirman que los aranceles a las importaciones y las medidas contra la inmigración del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, han afectado a la oferta y la demanda de mano de obra.

Los datos tuvieron poco efecto en los mercados financieros.

El número de personas que recibieron prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó en 38,000 hasta alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 1.923 millones durante la semana que finalizó el 13 de diciembre, según el informe de solicitudes.

Las denominadas solicitudes continuadas abarcaron el periodo durante el cual el gobierno encuestó a los hogares para calcular la tasa de desempleo de diciembre. Las solicitudes continuadas descendieron entre las semanas de encuesta de noviembre y diciembre.

El aumento de las solicitudes continuadas coincidió con una encuesta realizada el martes por The Conference Board, que mostró que la percepción de los consumidores sobre el mercado laboral se había deteriorado este mes hasta niveles no vistos desde principios del 2021. La tasa de desempleo aumentó hasta alcanzar un máximo de cuatro años, 4.6% en noviembre, aunque parte de este aumento se debió a factores técnicos relacionados con el cierre del gobierno durante 43 días.

El cierre prolongado impidió la recopilación de datos sobre la tasa de desempleo de octubre. La Reserva Federal redujo este mes su tasa de interés de referencia a un día en otros 25 puntos base, hasta situarla en un rango de 3.50 a 3.75%, pero señaló que era poco probable que los costos de los préstamos bajen a corto plazo, ya que los responsables políticos esperan a que se aclare la dirección del mercado laboral y la inflación.

“Las solicitudes continuadas se mantienen en un nivel acorde con un ritmo lento de contratación, pero no indican que las condiciones de contratación hayan empeorado”, afirmó Nancy Vanden Houten, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics.