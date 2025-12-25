Cómo responder a las importaciones chinas

CAMBRIDGE – A medida que crece el superávit comercial de China, con sus exportaciones manufactureras dominando cada vez más los mercados globales, el resto del mundo se debate cómo responder. ¿Deberían los países erigir barreras comerciales contra China? ¿Intentar desvincularse de China relocalizando la manufactura y construyendo cadenas de suministro nacionales? ¿Emulando su estrategia de impulsar la manufactura mediante políticas industriales?

Los responsables políticos deben comenzar por preguntarse por qué las exportaciones chinas son un problema en primer lugar. Después de todo, las importaciones baratas ejemplifican las ganancias del comercio. En áreas importantes como las energías renovables, la innovación y la capacidad manufacturera chinas han generado importantes beneficios climáticos: un bien público global. Además, los déficits comerciales bilaterales por sí solos son poco preocupantes. Los grandes desequilibrios comerciales generales pueden ser un problema, pero se gestionan mejor con políticas macroeconómicas que con estrategias sectoriales dirigidas a China.

Aun así, existen tres argumentos sensatos que justifican el problema de las exportaciones chinas. Estos se centran en consideraciones de seguridad nacional, el impacto en la innovación y la pérdida de empleos. Cada uno de estos motivos requiere una estrategia distinta. Sin embargo, debido a que los responsables políticos actuales los confunden con demasiada frecuencia, hemos obtenido resultados políticos negativos.

Empecemos por la seguridad nacional. Los líderes de Estados Unidos y Europa ven cada vez más a China como un adversario y una amenaza geopolítica. Por lo tanto, existe una justificación válida para las políticas comerciales e industriales que protegen los intereses estratégicos y de defensa, como la reducción de la dependencia de suministros militares críticos y la protección de tecnologías sensibles. Cuando se implementan estas medidas, los gobiernos tienen la obligación de demostrar a los ciudadanos —y también a China, para evitar que se agraven las tensiones internacionales— que sus políticas están adecuadamente orientadas a los bienes, servicios y tecnologías relacionados con la seguridad nacional, y que están bien calibradas para evitar exceder su objetivo.

En este caso, la estrategia de “pequeño patio, cerca alta” que articuló Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden , sigue siendo la correcta. Aplicada con rigor, esta doctrina garantizaría la disciplina en el uso de medidas comerciales con fines de seguridad nacional. También fomentaría el intercambio mutuo de explicaciones y el diálogo, previniendo así una escalada perjudicial.

A continuación, consideremos la innovación. La preocupación radica en que las exportaciones chinas podrían socavar la capacidad innovadora de los países importadores, reduciendo así las perspectivas de prosperidad futura. Si bien el sector manufacturero emplea una proporción cada vez menor de la fuerza laboral de las economías avanzadas, sigue siendo una fuente desproporcionadamente grande de efectos indirectos en I+D e innovación. Cuando estas actividades se ven desplazadas por las importaciones chinas, las ganancias del comercio se reducen o incluso se transforman en pérdidas.

Pero abordar este problema también requiere una respuesta calibrada y diferenciada. Las políticas deben centrarse en los segmentos más avanzados de la industria manufacturera, donde las perspectivas de nuevas tecnologías y externalidades de innovación son mayores. Tiene poco sentido proteger los bienes de consumo o las industrias consolidadas que utilizan tecnologías estándar. En el sector automovilístico, por ejemplo, Estados Unidos y Alemania deberían centrarse en la próxima generación de vehículos eléctricos, en lugar de en los vehículos eléctricos para el mercado de masas que China ha logrado producir con tanta maestría.

La manera correcta de contrarrestar las importaciones chinas en áreas tecnológicamente sofisticadas es implementar políticas industriales modernas que fomenten directamente la inversión y la innovación mediante la provisión de insumos públicos, coordinación y subsidios cuando sea necesario. En efecto, otros países deberían emular las políticas industriales de China, aunque con la debida adaptación a los contextos económicos, políticos e institucionales locales. La protección a las importaciones es, en el mejor de los casos, un escudo temporal tras el cual dichas políticas pueden rendir frutos con el tiempo.

Finalmente, consideremos el empleo. Existe una preocupación legítima de que las importaciones chinas tengan efectos adversos sobre el empleo, especialmente en las regiones rezagadas donde se concentran las industrias competidoras (el llamado shock de China). Esta preocupación trasciende las consideraciones tradicionales de equidad. Las localidades que experimentan pérdidas de empleo también tienden a presentar disfunciones sociales y políticas : aumento de las tasas de delincuencia, desintegración familiar, adicción a los opioides, mortalidad y apoyo al populismo autoritario.

Sin embargo, centrarse en el empleo no justifica el apoyo a la manufactura ni la protección a las importaciones. De hecho, es difícil imaginar cómo se pueden reemplazar los empleos perdidos en la manufactura, independientemente de cuánto se logre la relocalización. Durante casi una década, Estados Unidos ha impulsado una reactivación de la manufactura, mediante aranceles a las importaciones (durante el primer mandato del presidente Donald Trump y el actual) y políticas industriales (bajo el mandato de Biden). Sin embargo, la participación de la manufactura en el empleo ha seguido disminuyendo. Los países europeos han experimentado tendencias similares, aunque desde diferentes puntos de partida.

Un crítico podría argumentar que una postura más agresiva hacia las importaciones chinas podría revertir esta tendencia. Sin embargo, este optimismo se ve socavado por el hecho de que la propia China ha estado perdiendo decenas de millones de empleos en el sector manufacturero, a pesar de seguir dominando la manufactura mundial. Si bien políticas más agresivas podrían recuperar parte del sector manufacturero, se crearán pocos empleos como resultado. La automatización en la manufactura ya no puede revertirse.

Los buenos empleos son esenciales para restablecer la salud de nuestra clase media. Una estrategia de buenos empleos debe centrarse necesariamente en servicios como la atención, el comercio minorista, la hostelería y el trabajo por encargo, ya que estos seguirán absorbiendo la mayor parte del empleo futuro. Como argumento en mi nuevo libro , esto puede lograrse mediante una combinación de iniciativas de desarrollo regional basadas en alianzas entre organismos gubernamentales y empresas, e inversión adicional en tecnologías que favorezcan la mano de obra y amplíen la gama de tareas realizadas por trabajadores sin educación universitaria. Ambos pilares de esta estrategia requieren la intervención del gobierno, pero de un tipo muy diferente a la protección de la industria nacional.

La maquinaria exportadora china es una llamada de atención para los responsables de las políticas económicas de todo el mundo. Sin embargo, las barreras a la importación son la respuesta equivocada y distraen de las verdaderas prioridades. Las políticas deben estar impulsadas por objetivos económicos, sociales y de seguridad nacional claramente articulados. Estos suelen exigir respuestas específicas centradas en segmentos relativamente estrechos del sector manufacturero. Y, en el caso del empleo, exigen una reconsideración del papel del sector manufacturero en la generación de prosperidad económica.

El autor

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Economía Kennedy de Harvard, es expresidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Prosperidad compartida en un mundo fracturado: una nueva economía para la clase media, los pobres del mundo y nuestro clima (Princeton University Press, 2025).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project- syndicate.org