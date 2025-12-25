Petro corta financiación de becas de posgrado vía Colfuturo

Colfuturo, instancia que financia becas para estudiantes colombianos, confirmó que el Gobierno Nacional de Colombia dejará de financiar el Programa Crédito Beca a partir de 2026, decisión que cierra dos décadas de apoyo estatal a este mecanismo para estudios de posgrado en el exterior.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el retiro de fondos a Colfuturos a partir de 2026 e insinuó que la decisión se relaciona con que es una entidad privada que, según él, solo ha apoyado a personas de estratos altos.

“Colfuturo es una entidad privada que solo ha entregado becas a personas del estrato cuatro, cinco y seis, solo en Bogotá y Medellín. Solo 3,000 al año”, escribió en su cuenta de X.

Petro también aseguró que ahora la entrega de becas es una función que está en manos del Ministerio de Ciencias, la cual es una entidad pública que administra recursos del Estado. “Van más de 7,000 becas para doctorado y maestría en profesiones necesarias para Colombia y es para estudiantes de todo el país”, agregó.

Su mensaje fue una respuesta directa al trino de la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien calificó al Presidente de 'faltón' por haberle quitado el apoyo a los jóvenes que resultaban beneficiados con el Programa Crédito Beca, PCB, de Colfuturo. “Ese fue el regalo de Navidad de este Gobierno corrupto para los colombianos echados para adelante”, advirtió.

Aprovechó la situación para comprometerse a fortalecer el Sena, apoyar a las becas de Colfuturo y del Icetex y respaldar a las universidad públicas y privadas, si llega a ser presidenta en 2026.

La confirmación del retiro del apoyo del Gobierno fue comunicada por Colfuturos, entidad que señaló que su programa de becas ha permitido llevar a casi 25,000 colombianos y colombianas a universidad de primer nivel en el mundo para cursar programas de maestría y doctorado. Esto se logró gracias a que Colfuturo y el Estado emplearon alrededor de 892 millones de dólares para consolidar al PCB como el programa más grande de este tipo en América Latina.

Frente a esto, la corporación aseguró que en 2026 deberá operar sin el apoyo directo del Gobierno, por lo que ya está rediseñando el programa y buscando nuevas fuentes de financiación. Sobre posibles preocupaciones por parte de los beneficiados, precisó que todos mantendrán las mismas condiciones que adquirieron cuando fueron seleccionados.

Luego del anuncio difundido la noche del martes, en el que se confirmó que a partir de 2026 Colfuturo operará de manera independiente, tras el retiro del Gobierno Nacional de su aporte financiero de 40%, su director ejecutivo, Jerónimo Castro Jaramillo, dio contexto a La República sobre esta decisión.

La organización anunció que ya trabaja en un rediseño del programa, enfocado en obtener nuevas fuentes de financiación que permitan darle continuidad.

“En este año, el gobierno desembolsó el último recurso que tenía comprometido con el convenio exigido. Nos desembolsó alrededor de 64,000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a un poco más de 15 millones de dólares”, dijo Castro.

Afirmó que Colfuturo dejará de recibir 75,000 millones de pesos que el Gobierno destinaba para apoyar a estudiantes interesados en estudiar en el extranjero; este monto corresponde al aporte porcentual que realizaba la entidad estatal. Se trata de 40% de los recursos previstos del fondo. “Ese 40% del Estado era muy importante porque ya venían las becas. Ahora Colfuturo tiene que asumir toda la caja por sí sola y aportar sus propios recursos como complemento de becas”, dijo.