Japón espera que el crecimiento se acelere el próximo año

El gobierno japonés revisó al alza sus previsiones económicas para el año fiscal que finaliza en marzo próximo y pronosticó que el crecimiento se aceleraría el año siguiente, basándose en la opinión de que su enorme paquete de medidas de estímulo impulsará el consumo y el gasto de capital.

Estas previsiones son las primeras que se elaboran bajo la administración de la primera ministra, Sanae Takaichi, que ha anunciado grandes planes de gasto destinados a amortiguar el impacto del aumento del costo de la vida en los hogares, al tiempo que se promueve la inversión en áreas de crecimiento.

Según las últimas previsiones aprobadas por el gabinete, el gobierno espera que la economía japonesa crezca 1.1% en el actual ejercicio fiscal, frente a 0.7% estimado en agosto, debido a que el impacto de los aranceles estadounidenses ha sido menor de lo previsto.

Se espera que el crecimiento se acelere hasta 1.3% en el ejercicio fiscal 2026, ya que el sólido consumo y el gasto de capital compensarán la débil demanda exterior, según las previsiones.

El gobierno espera que el consumo aumente 1.3% el próximo año fiscal, al mismo ritmo previsto para el año fiscal 2025, ya que las desgravaciones fiscales y la moderación de la inflación respaldan el gasto de los hogares.

Es probable que el gasto de capital aumente 2.8% en el año fiscal 2026, más rápido que el aumento estimado de 1.9% para el año fiscal actual, debido en parte al efecto de las subvenciones y las desgravaciones fiscales destinadas a promover la inversión.