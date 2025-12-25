Blindaje automotriz crecerá 30% en el 2025

La industria del blindaje automotriz en México cerrará el 2025 con crecimiento del 30% respecto al año previo, derivado de la inseguridad que se enfrenta en el país, donde autoridades, empresarios y hasta ciudadanos buscan protegerse, sostuvo Rodrigo Cota, miembro de la Asociación Intercontinental de Blindadores (AIB).

“En el rubro del blindaje automotriz, es un mercado que ha seguido creciendo estos años. Este año vamos a cerrar con un incremento, si toda pinta para cerrar con un 30% de incremento en el tema comercial; ha subido mucho en el tema en el gobierno, el tema de los particulares que también se han querido proteger y que están buscando opciones para sentirse un poquito más seguros”, dijo.

En entrevista, el directivo expuso que en México se blindan cerca de los 4,000 vehículos anuales, sin contar los que blindan empresas premium con Mercedes Benz o BMW. La industria acumula ya una década de crecimientos que rebasan el doble dígito.

El también CEO de la empresa BLX Armoring dijo que el mundo del blindaje se enfrenta a la problemática de empresas “patito” que son operadas por la delincuencia, aunque su calidad y seguridad de ese tipo de unidades ni cumplen con la normatividad exigida para la protección y uso de materiales.

“Tenemos un respaldo, un apoyo donde tenemos las mejores prácticas, somos empresas que estamos autorizadas por el gobierno Federal para poder hacer este trabajo de una manera conforme la ley que lo rige y cumpliendo los estándares más altos de calidad que hay en nuestro país”, refirió.

Cota comentó que México es uno de los mercados en Latinoamérica más importantes en consumo de vehículos blindados que se tengan que mandar a fabricar, sólo se ubica detrás de países como Brasil, que consume 30,000 vehículos.

Entre las unidades que más se blindan se encuentran las marcas Chevrolet como la Suburban, además de la línea RAM de Stellantis, o las pick up Ford. Pero también ya se blindan las BYD y unidades Tesla.

Mientras que los clientes con mayor demanda provienen de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y el norte del país.

En cuanto al nivel de protección de blindaje, México se ubica en el nivel 3. “En México, los niveles de blindaje se basan en normas internacionales como la NIJ (National Institute of Justice) y otros estándares balísticos equivalentes. Los niveles más comunes para uso civil van desde el Nivel II hasta el Nivel V, cada uno diseñado para resistir diferentes tipos de amenazas y que se recomiendan de acuerdo con el perfil de cada usuario”, mencionó el integrante de la AIB.

En el país existen más de 100 empresas y personas físicas autorizadas para fabricar en territorio nacional los vehículos blindados con materiales como acero balístico, siendo la mayoría de materiales de importación. “En México no se fabrican las placas de acero balístico, pero sí hay fábricas de vidrio blindado aquí en México. De hecho, tenemos este dentro de la asociación de nosotros, tenemos un par de fabricantes de vidrio blindado”, expuso.

¿Cuánto cuesta blindar un vehículo? Se le cuestionó. “Dependiendo del nivel de blindaje y el tipo de vehículo, pero estás hablando de un blindaje que te puede variar desde los 35,000 dólares hasta 100,000 dólares”.