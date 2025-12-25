La plata supera los 75 dólares por onza por primera vez; sigue racha de récords

La plata superó este viernes, en el mercado de Tokio, por primera vez la barrera simbólica de los 75 dólares por onza, en un contexto de récords de los metales preciosos e industriales al cierre del año por la incertidumbre económica y el riesgo geopolítico derivado de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

La plata alcanzó un valor de 75.15 dólares la onza (31,1 gramos), mientras que el oro también tocó un techo de 4,531.04 dólares.

Desde enero, el metal amarillo ha subido casi un 70% y la plata más de un 150%, rendimientos anuales sin precedentes desde 1979.

Estos metales se consideran valores refugio, es decir, activos en los que se puede invertir con relativa seguridad a largo plazo, comprados principalmente por bancos centrales o particulares para protegerse en tiempos de incertidumbre.

Según analistas, el oro y la plata se han beneficiado así del riesgo geopolítico desatado por los choques entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ha desplegado en los últimos meses un importante dispositivo militar en el Caribe y estableció un bloqueo naval petrolero contra Caracas, a la que acusa de financiar el "narcoterrorismo".

Venezuela, por su parte, denuncia un intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro y arrebatarle sus riquezas.

Incertidumbre por Trump

El dólar y los bonos del Estado estadounidense, que suelen ser valores refugio que compiten con los metales preciosos, han perdido además su atractivo este año.

La incertidumbre relacionada con la presidencia de Donald Trump ha contribuido en gran medida a este debilitamiento, reforzado últimamente por la perspectiva de nuevas bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central), que harían menos atractivo al dólar.

Los inversionistas también están preocupados por la deuda pública de los grandes países y por una burbuja en el sector de la inteligencia artificial.

Todas estas incógnitas hacen que suban el oro y la plata, pero también otros metales, ya que muchos consideran prudente diversificar sus carteras, señaló John Plassard, analista de Cité Gestion Private Bank.

El miércoles, metales utilizados en la fabricación de catalizadores para automóviles alcanzaron precios históricos, como el platino, que se cotizó en 2,981.53 dólares la onza, mientras que el paladio registró su valor más alto desde diciembre de 2022.

El cobre también superó un umbral histórico, por encima de 12,000 dólares la tonelada. Este metal, al igual que el platino, se ha visto impulsado por el temor a aranceles estadounidenses, los cuales han evitado hasta ahora.

"El metal vuelve a ser un seguro más que un simple activo especulativo", explicó Plassard a la AFP.