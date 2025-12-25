Convocatorias para proyectos privados de energía requieren ajustes: expertos

Si bien los resultados de la convocatoria para proyectos prioritarios de generación eólica y fotovoltaica fueron considerados positivos, el gobierno deberá afinar los tiempos de ejecución de futuros procesos y mantener cercanía con los participantes de la industria que necesitan familiarizarse con la normativa de reciente publicación, así como con las reglas que se emitan en los próximos meses, detallaron expertos a El Economista.

Y es que al dar a conocer los proyectos seleccionados de su primera convocatoria, la Secretaría de Energía informó que lanzará un segundo proceso de selección para la atención prioritaria a proyectos privados en el primer trimestre de 2026, luego de que el primer proceso concluyó con la selección de 20 plantas con 3,320 megawatts e inversiones conjuntas de 4,752 millones de dólares.

Valeria Amezcua, socia fundadora de la consultora Regenerative, y Lilia Alonzo, socia fundadora de Áurea Partners, consideraron que se alinearon las necesidades de la industria y las de expansión de la red para cubrir la potencial demanda que se espera con el crecimiento económico del país, además de que todo ello se logró de manera acelerada, con tiempos récord para procesos de este tipo.

"Fue un buen resultado, ya que existe una urgencia por integrar nueva capacidad instalada, y se lograron adjudicar cerca de 3,000 megawatts a escasos meses de la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector Eléctrico y su Reglamento", aseveraron.

Sin embargo, los mismos atributos favorables para esta convocatoria serán los que si se planea con mayor profundidad y margen temporal resultará en mayor atracción de empresas con proyectos más afinados conforme a lo que requiere la planeación regional de generación para el despacho nacional de electricidad.

En total, en esta primera convocatoria se ofrecieron 5,890 megawatts de los cuales 3,790 megawatts serían fotovoltaicos y 2,100 eólicos con una capacidad de aproximadamente 30% de almacenamiento. De esta forma, se llenó el 56% de la expectativa del gobierno.

"Dos cosas fueron determinantes: los cortos tiempos de la Convocatoria para presentar las propuestas y el hecho de que el Reglamento estaba recién publicado", explicaron las analistas, "conforme se emitan los detalles del funcionamiento de las futuras Convocatorias y se conozcan con más tiempo los requisitos para participar y las características que deben cumplir los proyectos, comenzará a haber más interés y más postulaciones. La clave aquí será lograr una claridad en las reglas faltantes y asegurar la transparencia del proceso”.

A su vez, Víctor Ramírez Cabrera, analista del sector energético mexicano, expresó que las autoridades fueron receptivas a los planteamientos de la industria, lo que no ocurrió en el sexenio anterior, por lo que espera que se mantenga esa dinámica en las próximas Convocatorias y políticas que implemente la presente administración.

Los proyectos seleccionados en esta primera Convocatoria entrarán en operación entre 2027 y 2028 y son 15 proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2,471 megawatts y cinco de energía eólica que aportarán 849 megawatts, que además tendrán un respaldo conjunto de 1,488 megawatts de almacenamiento en 11 entidades: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.