Al reconocer que en los siguientes días se familiarizará como la estructura interna de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para conocer si es necesario o no reforzar alguna área, su nuevo titular, Pablo Gómez, sostuvo que algo que tiene cierto es que se necesita mejorar la coordinación con instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la cual afirmó “ya está en consonancia con las exigencias de la 4T”, así como otras instituciones como el SAT; la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, entre otras, con el objetivo de avanzar en el combate al “Estado corrupto” de “regímenes anteriores”.

En entrevista telefónica con El Economista, Gómez habló también de homologar criterios con el poder Judicial para poder mejorar el impacto del combate a la corrupción.

—¿Cómo asume este nuevo encargo al frente de la UIF?

Me siento bien (...) asumo la responsabilidad, que es importante, trascendental, de una Unidad de Inteligencia Financiera que en este sexenio, a partir de que llegó el actual gobierno, que llegamos al poder pues, cambió totalmente, ya es otra cosa, antes no se usaba para combatir al Estado corrupto, sino que formaba parte del Estado corrupto.

El Estado corrupto lo definimos como aquel Estado en donde la corrupción asume un papel central en la gobernanza, es esencial para la función de gobierno.

—¿Qué función debe tener la UIF en el combate a la corrupción?

La UIF tiene una serie de facultades que permiten de manera directa tener acceso a operaciones de procedencia ilícita que es un elemento importante del Estado corrupto, son las huellas que dejan y, no sólo las huellas, sino circulante. Esto no quiere decir que la UIF sea el policía anticorrupción por excelencia, es una de las varias instituciones.

Las tareas del momento actual en mi opinión, las tareas orgánicas son revisar el convenio que hay de colaboración entre la FGR, que se firmó cuando era procuraduría, y la UIF a efecto de actualizarlo, eso ya es una antigüedad, ya la fiscalía es autónoma, ya está en consonancia con las exigencias de la 4T; no es una procuraduría priista o panista como las que tuvimos en el pasado, es otra cosa.

También hacerlos como la Función Pública, con la Auditoría, con el SAT, con la Procuraduría Fiscal. Todo el mundo tiene que colaborar entre sí y hacerlo de la manera más rápida y dentro del mismo diapasón, tiene que haber una sincronía para orquestar una serie de funciones que están repartidas, que todas deben confluir que es el combate al Estado corrupto.

—¿Dónde ve mayor concentración de corrupción actualmente?

Por temporadas eso ha pasado del sector central de la Administración Pública Federal, al sector paraestatal, luego ha vuelto al sector central, se ha alojado en la política social en algunos momentos, se ha alojado en la infraestructura, pero lo ha cubierto siempre todo.

Lo que hay que hacer es un sistema de una maquinita de engranes (con otras instituciones)... Si el poder Judicial, que esa es una parte muy difícil, quisiera entrarle a este asunto que ellos por su lado, que no podemos hacer convenio con el poder Judicial, pero pudiéramos empatar criterios (sería lo idóneo).

En el caso de (Francisco) Cabeza de Vaca (gobernador de Tamaulipas) estuvo involucrada la UIF, presentó el asunto la fiscalía (...) no se ha resuelto no sé por qué.

Vino a topar con un ministro que se confundió; hizo una alusión a un asunto de manera impertinente y parece que eso detiene al Ministerio Público de la Federación que ya desde cuando debió haber aplicado la orden de aprehensión que tiene.

Yo voy a platicar este asunto despacito con nuestro fiscal general (Alejandro Gertz Manero).

¿Qué se debe reforzar en la UIF?

Eso no lo sé. Yo conozco de manera bastante superficial la estructura de la UIF porque los que conocen su estructura son los que están ahí nada mas o, si acaso, algunas autoridades hacendarias que son las que hacen los reglamentos pero pues yo nunca me había puesto a estudiar este asunto, pues qué necesidad tenía. Yo sé cuáles son las atribuciones de la UIF y ahora conozco la estructura pero a grosso modo, no podría llegar a una conclusión hasta no tener conocimiento directo de cómo está funcionando el organigrama actual. Aparentemente es lógico.

(Por otra parte) hay muchas cuentas que están congeladas y que nadie reclama durante años, no aparecen los dueños porque no quieren aparecer; delincuentes, estructuras delincuenciales, no presentan recursos ¿y qué pasa con el dinero? Pues se le queda el banco, pero hay que buscarle una solución a ese problema.

—¿Cómo califica el trabajo de hecho durante la gestión de su antecesor?

Yo creo que han hecho buen trabajo porque monitorean, porque se preocupan, porque están en eso, en su chamba, vamos a ver hasta dónde se requiere reforzarlo.

Defiende AMLO nuevo nombramiento; “buena decisión” renuncia de Nieto

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo bien que Santiago Nieto Castillo renunciara al cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que fuera sustituido por Pablo Gómez Álvarez.

“Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez, es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?”, respondió a pregunta específica en Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina diaria, sobre las críticas en el sentido de que Gómez Álvarez no cumple el perfil técnico que exige el cargo y que pudiera usar a la UIF para atacar adversarios.

En Twitter, Nieto Castillo dijo ayer que agradecía “las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”. (Rolando Ramos)

