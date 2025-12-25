Regulación de IED china enfrentaría trabas legales

México enfrenta impedimentos legales para limitar las llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) originaria de China, coincidieron Kenneth Smith, especialista en comercio internacional y socio de AGON, y Gregorio Canales, director general de North America Investment Solutions.

La posición de ambos analistas ocurre en paralelo a un nuevo proyecto de ley respaldado por varios miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que tiene el objetivo de que los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establezcan mecanismos de revisión similares al Comité sobre Inversión Extranjera (CFUS, por su sigla en inglés).

El CFUS es un comité interinstitucional del gobierno de Estados Unidos encargado de revisar inversiones extranjeras que puedan implicar riesgos para la seguridad nacional.

Los legisladores piden en su proyecto de ley que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) inste a México y Canadá, durante la primera revisión del T-MEC, a establecer mecanismos de revisión de inversiones similares al CFUS.

La “Ley de Consistencia en la Inversión Extranjera en el T-MEC” ordenaría al USTR abogar por “un marco legislativo y regulatorio para revisar la inversión extranjera en relación con los riesgos para la seguridad nacional”.

“Creo que para hacer algo similar en México necesitaría ser de carácter general, no podría ser nada más enfocado a China y se tendrían que hacer probablemente modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera”, comentó Smith.

Expuso también que habría que analizar de qué manera se puede determinar sectores estratégicos donde se establezcan criterios sobre el tipo de inversión que puede llegar a México y, en ese sentido, hacer modificaciones legales que pudieran, en determinado momento, a través de un proceso intersecretarial, definir si ciertas inversiones se aceptan o no, ya sea en el sector energético, de tecnologías de la información o de infraestructura crítica.

¿Ejemplos hipotéticos? Smith mencionó inversiones en centros de datos, centrales eléctricas o gasoductos, lo que se considera esencial para la seguridad nacional. “El tema delicado para México es que China tiene un potencial enorme tanto de producción como de inversión extranjera en alta tecnología. Entonces, tampoco quieres cerrarte por completo a la inversión china cuando ni siquiera Estados Unidos lo está haciendo”, dijo.