Bombeo de crudo Pemex hila 23 meses a la baja

En noviembre la producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo 1.9% anual a un millón 641,000 barriles, con lo que hiló 23 meses de descensos, informó el miércoles la petrolera en su reporte mensual de indicadores.

El volumen de producción fue prácticamente idéntico al observado en octubre, mes en el que el retroceso interanual fue de 4.4 por ciento.

El descenso productivo de la estatal no se ha detenido, pero se ha vuelto cada vez más reducido y lo que en marzo parecía inminente, que la producción perforara el piso psicológico del millón 600,000 barriles –ese mes la producción se hundió a un millón 607,000 barriles– parece que no ocurrirá en este 2025, al menos.

La caída en el bombeo tiene detrás la declinación natural de campos maduros de la estatal, pero también coincide con una abultada deuda con proveedores, lo que, a decir de contratistas, explica el dramático en la perforación de pozos durante el 2025, debido a los adeudos con prestadores del servicio.

De enero a noviembre la extracción de hidrocarburos –crudo y condensados– promedia un millón 633,000 barriles diarios, cifra que es 7.8% inferior a la del mismo lapso del 2024, que ascendió a un millón 772,000 barriles.

El bombeo del 2025 ya es el más bajo desde 1979, cuando computó un millón 443,000 barriles por día.

Pemex asegura que a septiembre había liquidado casi 300,000 millones de pesos de pasivos con proveedores, con la perspectiva de acelerar los pagos, gracias al apoyo de un fondo de 250,000 millones de pesos de Banobras, anunciado en agosto.