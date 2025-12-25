Semarnat: tres años de recortes frente a un clima cada vez más extremo

El gasto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) volverá a caer, por tercer año consecutivo, en el 2026, pese a que las condiciones climatológicas cada vez son más extremas en el país, afectando a la población e, incluso, provocando muertes y daños financieros que la mayoría de la sociedad no puede pagar.

El gasto en protección ambiental aprobado para el siguiente año es de 44,064 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Esto representa una disminución de 4% en comparación anual, y apenas 1% de los más de 10.1 billones de pesos que gastará el gobierno federal en el 2026.

De esta manera, el presupuesto de la Semarnat, cuyo objetivo es diseñar y ejecutar la política ambiental del país, buscando la protección ecológica y fomentando el desarrollo sustentable, caería por tercer año consecutivo.

En meses pasados, Julieta González Méndez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Semarnat, indicó que la dependencia solicitó un presupuesto de 81,448 millones de pesos para poder hacer frente a las necesidades de gasto de la secretaria.

“Es lo que presentamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la necesidad mínima que está sustentada por cada uno de los organismos descentralizados, desconcentrados y el sector central”, dijo a las y los legisladores en la Cámara de Diputados; sin embargo, el presupuesto aprobado fue casi la mitad del solicitado.

Sin estrategia de financiamiento

La organización civil Fundar señaló, en un análisis, que en el 2023 Semarnat logró su mayor presupuesto en la historia con 87,467 millones de pesos, más del doble de lo propuesto para este año. Sin embargo, fue a partir del 2024 cuando volvió a caer.

“La caída es abrupta y evidencia que no existe una estrategia de financiamiento sostenida para este sector, pese a que la narrativa gubernamental reconoce la urgencia climática como un desafío civilizatorio”, aseveró.

En este sentido, agregó que el medio ambiente no se ha visto ni tratado como una prioridad en cuestiones del gasto público, pese a la magnitud de los desafíos ambientales que enfrenta el país, mientras que poco se puede enfrentar la crisis climática con dichos recursos.

“Los recortes en organismos desconcentrados y descentralizados como la PROFEPA, la CONANP y la CONAFOR, limitan la capacidad del personal encargado de la vigilancia ambiental, la protección de áreas naturales y el manejo forestal. Esta reducción debilita las instituciones responsables de la regulación y el cuidado del medio ambiente, comprometiendo la aplicación de la política ambiental y el cumplimiento de metas de conservación”, señaló por su parte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En este sentido, ambas organizaciones señalaron que hay una contradicción entre lo que se dice y se hace, ya que aunque se planean metas de desarrollo sostenible y se busca enfrentar a la crisis climática, hay recortes en proyectos y organismos importantes para cumplir lo deseado.

“Esta paradoja implica un cumplimiento limitado de los compromisos ambientales, un debilitamiento de las instituciones encargadas de la regulación, vigilancia y conservación, donde las metas quedan en el discurso mientras el gasto no asegura financiamiento y resultados efectivos”, agregó el CIEP.